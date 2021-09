Synopsys des solutions d’accès sécurisé et une approche « zero-trust » avec Citrix®

septembre 2021 par Marc Jacob

Comment protéger les données et terminaux de l’entreprise sans nuire à l’expérience utilisateur, en particulier dans le monde du travail hybride ? Pour Synopsys la réponse était claire : Citrix Systems, Inc. Organisée autour du travail flexible, Synopsys utilise la plateforme d’espace de travail numérique et les solutions d’accès sécurisé de l’entreprise pour surmonter les défis posés par l’architecture distribuée et les différents modèles de travail. Citrix offre un accès sécurisé et fiable aux ressources dont les collaborateurs de Synopsys ont besoin pour travailler sur tous les appareils, emplacements et canaux de travail.