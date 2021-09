OpenText intègre N-central au sein de Webroot Business Endpoint Protection

septembre 2021 par Marc Jacob

OpenText™ annonce l’intégration de N-central® dans sa plateforme Webroot® Business Endpoint Protection. Plateforme phare de surveillance et de gestion à distance (RMM) de N-able™, N-central donne aux clients la possibilité de gérer, automatiser et protéger en fonction de leurs besoins spécifiques. L’intégration permet aux fournisseurs de services gérés (MSP) d’accéder facilement à l’écosystème de sécurité à plusieurs niveaux de Webroot sur lequel les petites et moyennes entreprises (PME) comptent pour devenir plus cyber-résilientes.

La nouvelle intégration de Webroot avec N-central permet aux MSP et aux PME d’accéder à une variété d’avantages, notamment :

• Une gestion des scripts facile à déployer : elle permet une installation intuitive et simple avec une prise en charge des ordinateurs sous Windows® et Apple®.

• Navigation simple du tableau de bord des statuts : navigation rapide entre l’état du dispositif ou l’état de la tâche d’installation à partir d’un seul tableau.

• Accès en temps réel au statut de l’agent Webroot : permet de visualiser sur la console l’état de l’agent Webroot sur tous les appareils en temps réel.

• Analyses personnalisables et gestion des services : programmation facile des pratiques, création et personnalisation de l’analyse des points d’extrémité au sein de la console de gestion des services.