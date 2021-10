Stormshield lance le produit Stormshield Data Security for Google Workspace

octobre 2021 par Marc Jacob

À travers ce partenariat, Stormshield s’inscrit comme un tiers de confiance pour la protection des données utilisées dans Google Workspace - qui inclue Google Drive, Sheets, Docs, Slides et Meet.

Pour augmenter le niveau de sécurisation des données, Stormshield, partenaire de Google, a été retenu afin de proposer une solution de chiffrement indépendante, intégrée à la fonctionnalité « Client-side encryption » développée par Google, tout en maintenant parfaitement l’expérience utilisateur de Google Workspace.

Un chiffrement côté client qui renforce confidentialité et sécurité

SDS for Google Workspace permet d’utiliser des clés indépendantes pour chiffrer les données, côté client, avant qu’elles ne soient envoyées sur les serveurs. Ainsi, les entreprises gardent un contrôle total sur la confidentialité de leurs données, qui ne sont plus stockées de façon visible sur les serveurs de Google. SDS for Google Workspace offre à ses utilisateurs une gestion en mode cloud ou « on premise » des clés de chiffrement, ainsi que la connexion à un service de gestion des identités utilisé pour accéder à ces clés.

Au-delà de cette réappropriation de la clé de chiffrement pour protéger leurs documents et leurs données, les entreprises assurent aussi leur conformité règlementaire et sectorielle, gage de sérénité et de confiance. SDS for Google Workspace répond en effet aux normes ITAR, EAR, CJIS, IRS 1075, HIPAA et à la règlementation RGPD.