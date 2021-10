Lancement du Cloud souverain d’État en Principauté de Monaco

octobre 2021 par Marc Jacob

Dans le cadre du programme Extended Monaco, le Gouvernement Princier lance Monaco Cloud, outil-clé dans le déploiement de l’influence économique à Monaco et au-delà de ses frontières. Avec la couverture 5G, l’équipement des particuliers en Fibre 10 Giga et le déploiement de l’identité numérique, la Principauté de Monaco dispose des infrastructures numériques nécessaires pour développer son économie et rayonner à l’échelle mondiale via son modèle pionnier.

Grâce à cette nouvelle infrastructure unique sur le continent européen à l’échelle d’un pays, les entreprises monégasques, mais aussi les investisseurs étrangers désireux de s’installer en Principauté de Monaco, disposeront d’une véritable proposition de valeur :

• Une performance exceptionnelle, grâce à une excellence opérationnelle et technologique via une collaboration avec les leaders mondiaux en la matière ;

• Une sécurité renforcée et un personnel dédié à la surveillance et la prévention contre les cyberattaques ;

• Une souveraineté numérique, grâce à des données stockées uniquement à Monaco et un actionnariat monégasque ;

• Une proximité de services garantie

L’ensemble des infrastructures de Monaco Cloud sont opérées en Principauté et placées sous la législation monégasque, garantissant une haute disponibilité des services même en cas de sinistre.

Au-delà d’une stratégie économique, la Principauté se place à l’avant-garde du développement numérique pour garantir la sécurité du système de bouclier que joue le Cloud, dans la lignée de l’attractivité de Monaco, et continuer à définir de nouveaux standards d’excellence numérique. Grâce au Cloud, Monaco peut désormais s’affranchir définitivement de ses contraintes géographiques et déployer son influence économique au-delà de ses frontières.

Une offre premium, polyvalente, évolutive et accessible facilement L’offre de cloud souverain permet aux entreprises situées à Monaco et à l’international de disposer d’un large choix de services innovants nécessaires à leur développement, comme les machines virtuelles, le stockage ou la sauvegarde. En plus, Monaco Cloud proposera une sélection de logiciels (coffre-fort numérique, système d’archivage électronique, solution de ERP, etc…).

A propos d’Extended Monaco

Extended Monaco est le modèle monégasque dans un monde numérique. Porté par la Délégation Interministérielle en charge de la Transition Numérique, ce programme a pour mission de faire du numérique le socle de toutes les politiques publiques pour irriguer durablement toutes les composantes de la société, en termes de santé, d’éducation ou de service public. Depuis 2019, Extended Monaco met en œuvre des initiatives pour améliorer le cadre de vie des Monégasques, diversifier l’économie via le numérique et créer un écosystème numérique compétitif et résilient.