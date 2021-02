Stormshield et LogPoint s’associent pour renforcer la visibilité des événements sur le réseau

février 2021 par Marc Jacob

Stormshield et LogPoint annoncent leur partenariat technologique. Ce dernier vient renforcer l’offre de Stormshield autour de la visibilité et de la sécurisation des infrastructures informatiques et opérationnelles, avec le lancement de Stormshield Log Supervisor (SLS), une nouvelle solution de log management pour les firewalls Stormshield Network Security.

Avec la nouvelle offre Stormshield Log Supervisor, les clients pourront tirer parti des capacités de collecte, d’organisation et de stockage des logs de la solution LogPoint, optimisée pour les produits Stormshield Network Security (SNS). Ils pourront ainsi bénéficier d’une meilleure visibilité sur leurs réseaux et leurs infrastructures de sécurité, à travers :

• Des tableaux de bord synthétiques ou détaillés, apportant une vision globale et rapide de l’état et des événements du parc de pare-feux ;

• Une recherche multi-critères sur les logs SNS, améliorant l’efficacité des tâches de recherche et ainsi la sécurité de l’infrastructure ;

• Une capacité de création automatique ou manuelle de rapports, permettant une visibilité rapide de l’efficacité de la sécurité mise en place et la valorisation des investissements réalisés ;

• Une génération d’alertes et de processus de gestion d’incidents, renforçant la réactivité et l’efficacité de la réponse à incident ;

• Un stockage des logs, permettant une mise en conformité avec la réglementation sur la conservation des logs.