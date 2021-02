Palo Alto Networks lance NextWave 3.0

février 2021 par Marc Jacob

Palo Alto Networks dévoile NextWave 3.0, un ensemble de nouveautés, d’incentives et de formations venant compléter son programme NextWave destiné à ses partenaires. Conçu pour aider les partenaires de Palo Alto Networks à exploiter toutes ses technologies, NextWave 3.0 aidera ceux-ci à différencier leurs services, à acquérir de nouvelles compétences en sécurité et à développer des activités rentables en répondant aux besoins de leurs clients sur le marché dynamique de la sécurité.

Partout, les entreprises étendent leur connectivité et leurs capacités cloud, et se tournent vers des solutions automatisées pour se protéger contre des cyberattaques complexes. Palo Alto Networks ne cesse d’enrichir sa plate-forme intégrée, composée d’outils axés sur le cloud, le réseau et la protection contre les menaces grâce à l’intelligence artificielle (IA), afin de répondre à la dynamique de ces marchés et de ses clients. L’écosystème de partenaires de la société joue un rôle décisif en fournissant des solutions complémentaires qui aident les entreprises à mettre en place les meilleures architectures de sécurité.

Alors que la transformation numérique alimente la demande de compétences spécialisées en sécurité et crée une nouvelle économie de services, Palo Alto Networks s’engage à fournir les produits, programmes et ressources facilitant l’activité quotidienne de ses partenaires NextWave. Développé en collaboration avec ceux-ci, NextWave 3.0 apporte les avantages suivants :

• Différenciation grâce à de nouvelles spécialisations - Les partenaires peuvent développer leurs compétences en sécurité via trois nouvelles spécialisations Prisma SASE (Prima Access et Prisma SD-WAN, anciennement CloudGenix), Prisma Cloud et Cortex XDR/XSOAR. Chacune de ces spécialisations aura son programme spécifique de formations et de certifications.

• Rentabilité accrue des partenaires avec trois nouvelles incitations à la spécialisation pour les contrats Prisma SASE, Prisma Cloud, Cortex XDR/XSOAR, ainsi que d’autres nouvelles incitations, primes et remises pour les partenaires NextWave Diamond Innovator.

• Extension des opportunités pour les partenaires avec le renforcement des incitations financières existantes à la recommandation de clients sur tous les produits Palo Alto Networks, l’extension du support assuré par les partenaires à un plus grand nombre de technologies Palo Alto Networks, ainsi que de nouveaux crédits de formation. En outre, Prisma Cloud sera commercialisé à travers la distribution et les partenaires NextWave selon un modèle 2-Tier.

• Soutien au succès des partenaires – NextWave 3.0 comprend un éventail de nouvelles ressources et méthodes permettant aux partenaires d’obtenir ou de conserver le statut NextWave, l’extension de la certification en services professionnels pour y inclure de nouvelles spécialisations, des crédits de formation technologique ou encore des remises pour l’adoption de technologies.

À propos du programme partenaires NextWave

• Le programme partenaires NextWave de Palo Alto Networks regroupe environ 6 500 partenaires qui aident 80 000 clients à travers le monde à déployer avec succès les technologies de la société. Au cours de l’exercice 2020, 900 partenaires NextWave ont doublé leur volume d’activité réalisé avec Palo Alto Networks.

• Dans la dernière enquête de satisfaction en date menée par Palo Alto Networks auprès de ses partenaires NextWave, plus de 3 300 d’entre eux ont classé la société numéro un en termes de partenariat, de croissance, d’accompagnement et de rentabilité par rapport à ses principaux concurrents.

• Aujourd’hui, plus de 18 000 ingénieurs partenaires totalisent plus de 40 000 certifications techniques Palo Alto Networks.