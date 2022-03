Squad rejoint le CEFCYS

mars 2022 par Marc Jacob

Squad annonce la signature d’un partenariat avec le CEFCYS dont la mission est de promouvoir et faire progresser la présence et le leadership des femmes dans les métiers de la cybersécurité.

Squad est fier de soutenir le CEFCYS et de contribuer à la promotion de la place des femmes dans les métiers de la cybersécurité où elles restent encore sous-représentées. Avec ce partenariat, Squad souhaite s’engager durablement pour répondre aux défis actuels en matière de mixité.

Seulement 11% des femmes occupent des postes dans la cybersécurité en France (source Forbes) en dépit d’une demande et d’opportunités nombreuses En 2021, 3,5 millions de postes restaient à pourvoir en cybersécurité dans le monde (source Cybersecurity Ventures). Face à ce constat, le CEFCYS et Squad entendent contribuer au renforcement de la mixité dans ce secteur.

Chez Squad, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est une réalité attestée par le bon score de l’Index Égapro : quand la moyenne nationale pour cette taille d’entreprise était de 82/100 en 2019-2020, Squad obtenait 94/100, et maintient ce score sur 2020-2021 alors que le secteur des entreprises de services numériques est à 89/100. Consciente que seules 2% des entreprises françaises atteignent le score de 100%, la Direction affirme que c’est vers cet objectif que la société doit tendre, un cap qui doit guider les évolutions de Squad, et ce malgré les difficultés exogènes qui pèsent sur cette ambition.

Ce partenariat répond à une volonté de participer activement à améliorer l’attractivité du secteur de la cybersécurité et faire en sorte que les femmes soient plus valorisées. Il permettra à Squad de développer des actions communes de sensibilisation avec le CEFCYS : webinaires, masterclasses, évènements exclusifs, mentorat.