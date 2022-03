CyberArk rejoint le Campus Cyber

mars 2022 par Marc Jacob

La sécurité, plus que jamais une œuvre collective

L’intégration d’entreprises leaders de la cybersécurité, telles que CyberArk, à ce projet français, confirme le besoin de collaboration et de mener à bien des actions coordonnées ; lesquelles permettront, in fine, de limiter la cybercriminalité et de bâtir une société numérique de confiance. En rejoignant Campus Cyber, CyberArk réaffirme sa participation à un écosystème numérique dynamique, au fait de ses droits et devoirs, et avide de partager ses connaissances. En effet, c’est seulement en œuvrant ensemble qu’il sera possible de bénéficier d’une expérience numérique sécurisée. C’est d’ailleurs pour cela que les axes de développement du Campus Cyber sont « opération, innovation, formation et mobilisation ».

La protection de l’identité, un problème global

Depuis 2016, l’accessibilité à internet est un droit fondamental selon l’ONU. Or, trop d’utilisateurs tirent profit de leur savoir-faire technique pour mener à bien des campagnes malveillantes qui fragilisent une utilisation sereine et pérenne d’internet. Tous les citoyens du monde entier devraient pouvoir naviguer en ligne sans heurt, ni crainte, pour leurs données personnelles, leur vie privée et plus que jamais leur identité.

Depuis le début de la pandémie, les pratiques en ligne se sont accélérées – pour les consommateurs, comme pour les professionnels – ce qui a conduit à une explosion des identités ; soit autant d’opportunités pour les cybercriminels. En effet, certaines de ces identités permettent d’accéder aux actifs les plus précieux des organisations, des administrations ou encore des gouvernements ; comme en témoigne l’augmentation des attaques perpétrées depuis le début de l’année 2020. Etats, fournisseurs de solution et experts se doivent donc d’agir de concert pour garantir un accès à internet sans risque, à tous, partout, et tout le temps. L’initiative Campus Cyber permettra de soutenir activement cette collaboration entre les acteurs du secteur.