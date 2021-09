Sopra Steria lance sa nouvelle offre de gestion de crise cyber

septembre 2021 par Marc Jacob

Sopra Steria annonce le lancement de sa nouvelle offre cyber permettant aux entreprises de disposer d’une gestion de crise robuste afin de redémarrer au plus vite et de manière sécurisée pour rétablir la confiance de leur écosystème.

Sopra Steria est engagé depuis 2 ans dans Brienne III, le plus important fonds d’investissement dédié à la cybersécurité en Europe et créé en 2019 par Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital. Le Groupe se mobilise pour faire émerger des solutions technologiques de confiance à l’échelle nationale et européenne. L’objectif est d’apporter des solutions souveraines et européennes innovantes de sécurisation du numérique aux clients du Groupe, qu’il s’agisse d’administrations ou d’opérateurs d’importance vitale.

Sopra Steria est un agrégateur de solutions de confiance qui déploie ces solutions innovantes dans ses services de cybersécurité, en associant leur valeur technologique à son expertise. Le Groupe propose ainsi des plateformes de services souverains et européens de cybersécurité dans les domaines suivants :

Analyse de malware en intégrant la solution Quarskflow de Quarsklab, orchestrateur pour l’analyse de logiciels malveillants, et Glimps-Malware de Glimps, outil d’analyse de malware à base d’IA ;

Analyse de la menace, basée sur la solution néerlandaise EclectiqIQ, qui opérationnalise le renseignement cyber

Ces plateformes se combinent pour proposer un service souverain de bout-en-bout d’analyse de malware et de la menace associée, avec un rapport et des recommandations clé en main pour les décideurs, DSI et RSSI. Ces services sont mobilisables pour tous les clients de Sopra Steria, et plus particulièrement dans les activités de Cyber Threat Intelligence et d’investigations en gestion de crise cyber.

Une cyberattaque se produit toutes les 39 secondes[1], avec des impacts croissants allant jusqu’à la destruction du système d’information de l’organisation. Face à une cyberattaque, le temps est le bien le plus précieux des organisations. Pour les aider à concentrer leurs efforts sur ce qui est essentiel pour leur activité, cette nouvelle offre de bout-en-bout, adresse les dimensions à la fois stratégique, opérationnelle et technique. Elle repose sur l’approche pragmatique, collaborative et éprouvée de la gestion de crise de Sopra Steria à travers :

Ses capacités globales et la complémentarité de ses métiers dans le conseil, l’intégration et les opérations, ainsi que la force de frappe de 500 experts en cybersécurité en France ;

Son écosystème composé de partenaires et d’institutionnels dont l’ANSSI et le CERT-FR. Sopra Steria est d’ailleurs qualifié par l’ANSSI de prestataire d’audit de la sécurité des SI (PASSI) et prestataire de détection d’incidents de sécurité (PDIS) ;

Son retour d’expérience unique sur des gestions de crise d’ampleur internationale, à commencer par sa propre gestion de crise.

L’offre de gestion de crise cyber de Sopra Steria s’adresse aux organisations à travers deux démarches complémentaires autour du moment de l’attaque :

Temps d’anticipation : préparation des éléments de gestion de crise, de sensibilisation et de formation auprès des différentes parties prenantes (équipe sécurité, juridique, communication, etc.), et de test du dispositif via des exercices et de simulation de crise ;

Temps de réaction : mobilisation des 5 piliers intégrés de la gestion de crise de Sopra Steria autour de la gouvernance pour coordonner et aider la prise de décision, la détection pour éviter une attaque rebond, le renseignement cyber (CTI) pour identifier la menace et connaitre les intentions des cyber-attaquants, l’investigation pour comprendre l’étendue de la compromission et la remédiation qui déroule le plan dans les opérations.