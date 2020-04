SophosLabs signale 30 applications fleeceware ciblant les iPhones

avril 2020 par Sophos

Sophos annonce la publication d’un rapport SophosLabs intitulé “Don’t Let Fleeceware Sneak into Your iPhone”, qui révèle que les utilisateurs d’appareils Apple sont la cible d’applications qui facturent abusivement les utilisateurs par le biais d’abonnements coûteux ou d’achats payants au sein de l’appli. Sophos qualifie ce type d’application de “Fleeceware” et a identifié plus de 30 applications fleeceware parmi les applications iOS disponibles sur l’App Store officiel d’Apple. Ces applications semblent avoir été installées environ 3,6 millions de fois, selon des données publiquement disponibles.