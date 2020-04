Nouvelle enquête : les entreprises font état d’une augmentation des menaces et des attaques depuis l’apparition du coronavirus

avril 2020 par Check Point

Check Point, par l’intermédiaire de Dimensional Research, a mené une enquête auprès de 411 professions de l’informatique et de la sécurité, issus d’entreprises de plus de 500 collaborateurs, afin d’examiner la gravité de l’impact du coronavirus sur la sécurité des entreprises. Les résultats montrent que l’évolution rapide des pratiques de travail des entreprises et les préoccupations plus générales concernant la pandémie sont toutes deux exploitées par les cybercriminels, qui intensifient leurs attaques et provoquent de nouvelles difficultés pour les professionnels de la sécurité.