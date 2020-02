SentinelOne lève 200 millions de dollars en Séries E

février 2020 par Marc Jacob

SentinelOne annonce avoir levé 200 millions de dollars à l’issue d’un financement de série E mené par le fonds d’investissement Insight Partners, auquel ont participé Vista Equity Partners, Tiger Global Management, Qualcomm Ventures, The Westly Group et des investisseurs précédents. Ce tour de table, qui porte la valorisation de SentinelOne à plus de 1,1 milliard de dollars, permettra à l’entreprise de continuer à répondre aux demandes records de ses clients et d’accélérer sa croissance pour devenir la plateforme mondiale de cybersécurité de demain.

La croissance exponentielle de SentinelOne témoigne de sa capacité à agir et à garder une longueur d’avance sur l’évolution constante des menaces tout en créant un modèle et une offre de rupture. SentinelOne est le premier éditeur a faire évoluer une solution autonome de protection des endpoints gérés dans le cloud en une plateforme de cybersécurité complète bénéficiant de la même base de code unique et d’un modèle de déploiement simple En s’appuyant sur des modèles d’IA comportementale et statique brevetés, SentinelOne combine de manière transparente des capacités de protection (EPP) et de détection/réponse (EDR) avec ActiveEDR, propose également le contrôle des équipements IoT avec SentinelOne Ranger, ainsi que la protection des conteneurs et des workloads cloud natifs au sein de Singularity Platform pour un niveau de protection autonome sans précédent.

En 2019, SentinelOne a été classée 7è entreprise à la plus forte croissance en Amérique du Nord (la plus forte croissance de la Silicon Valley) et a été la seule entreprise de cybersécurité à figurer dans le Top 10 du Deloitte Technology Fast 500™. SentinelOne a également été l’unique éditeur de solutions de protection des endpoints dans la liste Forbes AI 50, classement des 50 entreprises les plus prometteuses articulant l’essentiel de leur modèle économique et de leur réussite autour de l’IA.

Parmi ses 3 500 clients, SentinelOne accompagne des centaines d’entreprises qui se sont distinguées dans le classement Forbes Global 2000 et trois dans le classement Fortune 10. D’autres chiffres témoignent de la forte attraction de l’entreprise :

Taux de fidélisation de la clientèle de 134 %

113% de croissance annuelle de gain de nouveaux clients

104% de croissance de revenu en glissement annuel

150% de croissance annuelle des transactions supérieurs à 2 millions de dollars