Snyk boucle une levée de fonds de 530 millions de dollars en Série F

septembre 2021 par Marc Jacob

Snyk annonce la clôture de sa nouvelle levée de fonds d’un montant de 530 millions de dollars (offres primaires et secondaires) en Série F. Cette dernière est la plus importante réalisée par la startup et fait suite à une levée de 300 millions de dollars annoncée en début d’année.