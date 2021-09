VMware nomme Kit Colbert au poste de Directeur Technique

septembre 2021 par Marc Jacob

Kit Colbert a rejoint VMware en 2003 en occupant le poste de Responsable Technique chargé de la création, du développement et du déploiement des fonctionnalités de vMotion et de Storage vMotion dans VMware vSphere. Il a par la suite exercé diverses fonctions, dont celles de Directeur Technique de la division VMware Cloud, Directeur Général des applications Cloud natives, Directeur Technique de la division EUC, et Architecte en chef de la solution VMware vRealize Operations Suite.

Dorénavant, son rôle sera de façonner la vision de l’entreprise en matière de technologies, et de piloter la transformation de l’organisation vers un modèle tourné vers le Cloud et les services sur abonnement. Sa mission inclura l’avancement de la recherche et du développement du groupe. Il supervisera également les équipes VMware Engineering Services et Design/UX, et veillera au respect des engagements de l’entreprise quant aux critères ESG.