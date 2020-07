Snowflake fournit un des plus grand ensemble de données sur le Covid-19

juillet 2020 par Snowflake

Une coalition de plus de 30 entreprises du secteur de la santé et des technologies met en commun leurs datas pour aider à comprendre et à combattre la pandémie actuelle ou d’autres virus similaires.

Snowflake, la plateforme de données dans le cloud, annonce la formation d’une coalition de plus de 30 entreprises du secteur de la santé et des technologies ayant pour but la mise en commun de leurs datas et la création du plus grand ensemble de données sur le Covid-19 jamais créé pour le secteur de la Santé. Grâce à cette base de données, les professionnels de la santé et les chercheurs seront en mesure d’extraire les connaissances les plus pointues pour aider à comprendre et à combattre la pandémie actuelle ou d’autres virus similaires.

En ayant accès via la Snowflake Cloud Data Platform à la base de données COVID-19, les chercheurs pourront mener facilement et en toute sécurité des recherches à grande échelle. Conforme à la norme HIPAA, la base de données de recherche COVID-19 fournit un dépôt hautement sécurisé de données anonymisées. Elle rassemble un ensemble de datas incluant entre autres des dossiers médicaux électroniques, des données de laboratoire, des données démographiques et bien d’autres sources encore.

Plus précisément, les chercheurs pourront comprendre l’impact de certains traitements sur le COVID-19 et également déterminer les facteurs démographiques et les conditions préexistantes des personnes nécessitant de l’aide respiratoire ou décédées des suites du virus. En outre, ils pourront examiner l’impact des mesures de quarantaine et de distanciation sociale sur la maîtrise de la pandémie et cela dans différentes zones géographiques.

« Le premier défi que de nombreux chercheurs ont rencontré avec cette crise est la difficulté d’accéder à des données de santé de haute qualité qui peuvent être utilisées pour répondre à des questions urgentes telles que les effets des traitements médicamenteux et non médicamenteux ou encore les facteurs qui entraînent un risque différentiel d’attraper la maladie et des résultats très différents chez ceux qui l’attrapent. » a déclaré Dr Mark Cullen, président du comité directeur scientifique de la coalition et Professeur de Médecine à l’Université de Stanford.

Un certain nombre d’entreprises de santé utilisent déjà la Cloud Data Platform de Snowflake comme solution pour stocker, intégrer, analyser et partager en temps réel et en toute sécurité des données en direct avec des organisations partenaires. Ces data seront mises gratuitement à la disposition des chercheurs de manière hautement réglementées et sécurisées, favorisant la confidentialité et le respect de la réglementation en matière de conformité des données.