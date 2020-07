Laurent Tardif est élu président de la FIEEC

juillet 2020 par Marc Jacob

Laurent TARDIF succède ainsi à Gilles SCHNEPP, Président du Conseil de Surveillance de LEGRAND, qui est élu Président d’Honneur de la Fédération.

Laurent TARDIF a contribué tout au long de sa carrière au développement d’un leader industriel mondial, symbole de la réussite d’un tissu d’entreprise européen fort et capable de rivaliser pour la conquête de marchés internationaux. Pendant toutes ces années au service du groupe PRYSMIAN, il s’est résolument engagé pour le maintien et le développement de l’emploi sur notre territoire ainsi que l’exportation et la promotion de l’excellence du savoir-faire français.

Engagé de longue date pour la promotion, dans les questions de formation, du lien entre organismes universitaires et industries, il a notamment présidé l’école d’ingénieurs Supélec. Il a en outre joué un rôle majeur dans le rapprochement de Supélec avec l’Ecole Centrale et demeure un membre actif du Conseil d’Administration du grand établissement CentraleSupélec ainsi créé.

Également investi depuis de longues années dans nos organisations professionnelles, en tant que Président du SYCABEL (Syndicat professionnel des fabricants de fils et de câbles électriques et de communication) et Vice-Président de la FIEEC, Laurent TARDIF a fait preuve d’un engagement sans faille pour le développement de la compétitivité de son secteur et des acteurs économiques associés.

Cette Assemblée Générale Statutaire a également été l’occasion de mettre en place une nouvelle gouvernance au sein de la FIEEC.