Snowflake dépose une déclaration d’enregistrement relative à une proposition d’introduction en bourse

août 2020 par Marc Jacob

Snowflake a déposé une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis relative à la proposition d’une première offre publique de souscription d’actions ordinaires de classe A. Le nombre d’actions devant être offertes et la fourchette de prix de cette proposition d’offre n’ont pas encore été déterminés. Snowflake a l’intention de coter ses actions ordinaires de catégorie A à la Bourse de New York sous le symbole « SNOW ».

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Allen & Company LLC et Citigroup agiront en qualité de coresponsables principaux des livres dans le cadre de la proposition d’offre. Credit Suisse, Barclays, Deutsche Bank Securities, Mizuho Securities et Truist Securities agiront en qualité de coresponsables des livres dans le cadre de la proposition d’offre. BTIG, Canaccord Genuity, Capital One Securities, Cowen, D.A. Davidson & Co., JMP Securities, Oppenheimer & Co., Piper Sandler, Stifel, Academy Securities, Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. et Siebert Williams Shank agiront en tant que co-gestionnaires dans le cadre de la proposition d’offre. La proposition d’offre sera présentée uniquement par le biais d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus préliminaire pourront être obtenus dès qu’ils seront disponibles, auprès de : Goldman Sachs & Co. LLC, Attn.

Une déclaration d’enregistrement relative à la vente proposée de ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission, mais n’est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent pas être vendus et une offre d’achat ne peut être acceptée avant que la déclaration d’enregistrement ne soit entrée en vigueur. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou juridictions concernés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.