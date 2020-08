Dust Mobile : Un nouvel opérateur dédié à la cyberdéfense et à la résilience des communications cellulaires

août 2020 par Marc Jacob

De nombreuses attaques sont spécifiques aux réseaux mobiles :

• 75% des terminaux sont vulnérables à une demande non autorisée de localisation,

• 9 sms sur 10 peuvent être interceptés,

• 53% des tentatives d’interception réussissent,

• 100% peuvent être l’objet d’un déni de service,

• un opérateur qui compte plus de 40 millions d’abonnés enregistre en moyenne 4 000 attaques réussies par jour.

Source : Positive Technologies

Les risques sont conséquents : divulgation de renseignements sur l’utilisateur et sur l’usage, interception des communications voix, sms et données, usurpation d’identité et manipulation des données, déni de service et contournement de gouvernance.

Créé en 2017, par une équipe issue des secteurs de la défense et de la sécurité, Dust Mobile est le premier opérateur « sécurisé par conception » conçu pour accompagner les entreprises, les organisations publiques et gouvernementales localement mais aussi partout dans le monde afin de répondre à leurs nouvelles exigences de protection des communications mobiles sensibles face aux menaces et cyberattaques propres aux réseaux mobiles.

Une connectivité globale protégée

La solution Dust Mobile permet une connectivité cellulaire mondiale protégée, la confidentialité des informations sur l’utilisateur et son usage, une résilience des réseaux, ainsi que la protection des transmissions d’informations critiques – voix, texte, données – contre l’accès non autorisé, l’usurpation d’identité, l’interception, la manipulation, la divulgation ou l’utilisation abusive.

Dust Mobile améliore la connectivité et l’expérience utilisateur avec le basculement automatique vers le meilleur réseau disponible dans les 214 pays et territoires couverts, fort d’une interconnexion avec 684 réseaux cellulaires hôtes partenaires.

La technologie mise au point par Dust Mobile est non invasive, elle ne nécessite aucune installation d’application et garantit le niveau de sécurité maximal « par défaut ». Elle reste transparente pour toutes applications tierces et usage, y compris les logiciels de sécurité souverains, de chiffrement et de protection des communications. Elle est adaptée et compatible avec tout terminal et objet connecté 2G / 3G / 4G Lte/ 5G (smartphone, tablette, ordinateur portable, senseur, tracker, router).

Dust Mobile sert déjà tant en France qu’à l’international, des clients issus des secteurs industriels de la défense, de la sécurité, de la santé, du transport, de l’énergie, de la finance, de l’audit et du conseil dans de nombreux cas d’usage :

• Pour accompagner les personnes en mobilité et protéger tant leur vie privée que les informations professionnelles sensibles, contrer les cyber-menaces en tout lieu et protéger le travail à distance,

• Pour permettre aux entreprises et organisations d’assurer le maintien en conditions opérationnelles et la continuité des services au travers de réseaux ad-hoc résilients, de réseaux pop-up sécurisés ou fail-over.

• Dans le monde des objets connectés et du M2M, pour sécuriser les données collectées à partir de senseurs ou piloter des machines à distance pour en assurer la performance opérationnelle, le contrôle qualité et la capacité industrielle.

Créé en 2017, Dust Mobile se positionne comme l’opérateur de cyber défense conçu pour accompagner les organisations partout dans le monde et répondre à leurs exigences nouvelles de protection des communications mobiles sensibles face aux menaces et cyberattaques de toute nature propres aux réseaux mobiles sur tous les terminaux (smartphones, objets connectés, ordinateurs portables).

Sa première solution, Dust World, permet une connectivité cellulaire locale et mondiale protégée, la sûreté des informations de l’utilisateur et son usage, une authentification forte, une résilience des réseaux, ainsi que la protection des transmissions d’informations critiques – voix, texte, données – contre l’accès non autorisé, l’usurpation d’identité, l’interception, la manipulation, la divulgation ou l’utilisation abusive.

Dust mobile est un opérateur mobile enregistré auprès de autorités des télécommunications - ARCEP en France et BIPT en Belgique. Lauréat 2020 du Generate GCAT et repris dans les innovations des derniers salons Milipol et euroSatory.