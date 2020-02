Snowflake annonce la disponibilité de sa plateforme sur Google Cloud

février 2020 par Marc Jacob

Snowflake annonce la disponibilité générale de sa solution sur Google Cloud. Cette disponibilité permet d’associer sa plateforme de données natives dans le cloud aux capacités d’IA, de machine learning et d’analyse du fournisseur de cloud public. Snowflake est désormais disponible dans les régions us-central1 (Iowa) et europe-west4 (Pays-Bas) de Google Cloud. D’autres régions seront ajoutées plus tard dans l’année.

Grâce à sa nouvelle fonctionnalité de réplication de base de données, Snowflake permet aux clients de migrer facilement leurs données vers Google Cloud ou de synchroniser leurs bases de données entre plusieurs fournisseurs de cloud computing pour assurer la continuité des activités. La disponibilité de Snowflake sur Google Cloud reflète l’engagement de l’entreprise à offrir à ses clients le choix d’un environnement privilégié ou multicloud pour soutenir au mieux leurs activités et leurs utilisateurs.

En plus de la disponibilité générale de Snowflake sur Google Cloud, la société lancera au cours de l’année des intégrations pour la plateforme d’analyse Big Data de Google Cloud, notamment :

• Snowflake Connector for Spark disponible via Google Dataproc

• Snowflake continuous data ingestion qui s’appuie sur Google Cloud Pub/sub

• Cloud Data Fusion, le service d’intégration de données de Google Cloud

• Cloud Dataflow, le service managé de Google Cloud pour le streaming des données et le batch processing.

• Artificial Intelligence (AI) Platform Notebooks, le service managé de Google Cloud pour le développement de solution IA et Machine Learning basé sur Jupyterlab.