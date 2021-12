Signicat rejoint la Marketplace Auth0 pour proposer des solutions d’identité numérique de confiance

décembre 2021 par Marc Jacob

Signicat annonce son arrivée sur la Marketplace Auth0, un catalogue d’intégrations technologiques de confiance permettant d’étendre les fonctionnalités de la plateforme de gestion des identités d’Auth0. Grâce à cette intégration, les clients d’Auth0 ont la possibilité d’incorporer et d’authentifier des utilisateurs au travers de plus de 30 intégrations d’identité électronique (eID) de tiers sur la plateforme d’identité digitale de Signicat.

Cette plateforme comprend des services de vérification d’identité, d’authentification et de signature électronique qui satisfont aux exigences rigoureuses en matière de connaissance du client (Know Your Customer – KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (Anti-Money Laundering – AML) en vigueur sur de nombreux marchés européens. En intégrant Signicat à la plateforme d’Auth0, les clients d’Auth0 auront accès au plus vaste éventail de services d’identité numérique disponible en Europe.

La solution est prête à l’emploi et permet aux entreprises d’ajouter facilement les méthodes eID européennes telles que iDIN, Itsme, Belgium eID, nPA, Norwegian BankID, Swedish BankID, NemID, pour ne citer qu’elles. Grâce à la flexibilité offerte par la plateforme d’identité d’Auth0, les clients peuvent également intégrer facilement les eID aux technologies adjacentes afin de garantir le succès de projets de plus grande envergure, tels que la transformation numérique, la détection des menaces, la mise en conformité, et la conversion des clients.

Signicat est un fournisseur de services de confiance qualifié, qui garantit le plus haut niveau de sécurité pour la prestation de services de confiance sur le marché, et reconnu par l’Union européenne. En utilisant des méthodes eID pour sécuriser les connexions des clients, les entreprises sont à même de gérer les risques, de lutter contre la fraude, et de renforcer la confiance des clients dans les services en ligne.

Auth0 évalue les fonctionnalités d’intégration des partenaires et met à disposition des intégrations qui sont facilement accessibles et intégrables pour les clients. Les partenaires peuvent contribuer à la demande croissante pour des solutions d’identité numérique et accroître leur visibilité en rejoignant la marketplace Auth0.

Signicat est une entreprise du domaine de l’identité numérique. Elle possède une expérience inégalée sur les marchés de l’identité numérique les plus avancés au monde. Sa Digital Identity Platform englobe la suite la plus complète de systèmes de vérification d’identité et d’authentification au monde, tous accessibles à partir d’un point d’intégration unique. La plateforme prend en charge l’ensemble du processus d’identification, depuis la reconnaissance et l’intégration, en passant par la connexion et le consentement, jusqu’à la conclusion d’accords commerciaux qui résistent à l’épreuve du temps. Signicat a été fondée en 2007 et acquise en 2019 par Nordic Capital, le principal investisseur européen en capital-investissement. Son siège social est situé à Trondheim, en Norvège.