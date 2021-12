NetApp présente l’AFF A900 et ONTAP Enterprise Edition pour les applications d’entreprise critiques

décembre 2021 par Marc Jacob

NetApp annonce la disponibilité prochaine de sa dernière baie de système de stockage 100 % Flash, le NetApp® AFF A900, piloté par NetApp ONTAP Enterprise Edition. Le nouvel AFF A900 offre aux organisations les performances les plus élevées pour accélérer leurs besoins en bases de données et applications d’entreprise critiques, la sécurité et la fiabilité pour maintenir les données client hautement disponibles et sécurisées, ainsi que la simplicité et la flexibilité dont les organisations agiles ont besoin.

Remplaçant le système AFF A700 hautement résilient de NetApp, l’AFF A900 est plus performant et propose le logiciel de gestion de données ONTAP Enterprise Edition, le système d’exploitation de stockage leader au monde avec protection des données intégrée et capacités anti-ransomware de pointe en option. ONTAP Enterprise Edition est préconfiguré avec tous les composants dont les entreprises ont besoin, y compris les capacités multi-protocoles, les performances et la protection des données requises pour gérer les charges de travail les plus critiques. Avec les offres multi-cloud hybrides les plus flexibles et les plus complètes du marché, les entreprises peuvent étendre et évoluer vers n’importe quel fournisseur de cloud public selon les besoins avec ONTAP.

Le NetApp AFF A900 inclut les nouvelles fonctionnalités suivantes :

• Performances de pointe – L’AFF A900 fournit des millions d’IOPS avec un seul système et une latence extrêmement faible d’environ 100µs, augmentant les performances jusqu’à 50% par rapport aux modèles précédents (A700 avec des protocoles similaires). Les entreprises peuvent également tirer parti de la connectivité réseau moderne sans nouveaux investissements matériels dans l’infrastructure réseau avec NVMe/TCP de premier ordre sur le marché en plus de NVMe/FC. Il devient possible d’évoluer et grandir avec une prise en charge multi-protocole unifiée pour le stockage SAN, NAS et objet, offrant une flexibilité maximale pour les besoins de stockage des entreprises tout en augmentant la fiabilité et en réduisant les coûts de réglage des performances et de support.

• Sécurité des données de premier ordre – avec ONTAP Enterprise Edition et la nouvelle suite Anti-Ransomware, les entreprises disposent d’une protection des données intégrée et de solutions anti-ransomware de pointe pour la prédiction et la récupération post-attaque afin de prévenir les pertes de données et coûts économiques.

• Mises à niveau simplifiées – L’A900 est disponible en tant que mise à niveau sans interruption dans le châssis pour les clients A700 existants, simplifiant l’actualisation et éliminant les interruptions des opérations critiques avec des capacités avancées de fiabilité, de disponibilité et de maintenance (RAS).