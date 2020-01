Signature d’une convention de partenariat entre le Commandement de la cyberdéfense (COMCYBER) et l’École Pour l’Informatique et les Techniques Avancées (EPITA)

Concrétisant plus de six années de collaboration pour développer les compétences des jeunes talents, la signature de cette convention lors du FIC 2020 par le général de division aérienne Didier Tisseyre, COMCYBER, et Joël Courtois, directeur de l’EPITA, formalise l’engagement et l’investissement du COMCYBER et de l’EPITA à travailler conjointement dans la durée.

Dix ans d’actions pour la cyberdéfense en collaboration avec les services de l’État

L’EPITA réalise depuis plus de dix ans des actions en collaboration avec les services de l’État et plus particulièrement, depuis six ans, avec le ministère des Armées. Ses enseignants et ses étudiants ont été impliqués notamment dans des journées de réflexion pour la création d’une réserve de cyberdéfense avec le COMCYBER en 2013, puis 2014 ; dans les exercices annuels DEFNET du ministère des Armées depuis 2015 ; lors d’une grande journée de conférences TIC & Géopolitique en 2016, sous le haut patronage du Président de la République ; avec la réalisation des challenges annuels forensics pour le FIC depuis 2014 sous le parrainage du réseau citoyen de la réserve de cyberdéfense, puis du Commandement de la cyberdéfense en 2017.

Par arrêté ministériel du 20 mars 2019, l’EPITA a reçu la qualification de partenaire de la défense nationale et a signé, à l’Hôtel de Brienne la Charte d’engagement avec la Garde nationale.

Une convention qui illustre la volonté du ministère des Armées de soutenir la filière nationale de cyber

La convention de partenariat a pour objet de préciser et de favoriser la mise en œuvre d’actions concrètes et bilatérales dans les domaines de la formation, du recrutement et du rayonnement de la cyberdéfense militaire. Un comité de pilotage est créé, coprésidé par un représentant du COMCYBER et un représentant de l’EPITA, pour définir et suivre les programmes et les activités de ce partenariat.

Cette convention formalise l’engagement et l’investissement du COMCYBER et de l’EPITA à travailler conjointement dans la durée et à développer un partenariat gagnant/gagnant autour du recrutement, du rayonnement, et des projets techniques.