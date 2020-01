NTT Ltd. reçoit la spécialisation avancée SAP sur Microsoft Azure

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

NTT Ltd. annonce avoir reçu la spécialisation avancée SAP sur Microsoft Azure. Celle-ci valide la capacité d’un partenaire à fournir des services de haute qualité dans une catégorie donnée de solutions. Cette distinction démontre les connaissances approfondies, la vaste expérience et les succès éprouvés de NTT dans la mise en œuvre de solutions SAP sur Microsoft Azure.

Sachant que le support général de la plateforme SAP ECC prendra fin en 2025 et alors que les principaux produits SAP sont réoptimisés pour la base de données SAP HANA, de nombreuses entreprises sont à la recherche d’un partenaire possédant des compétences avancées pour les aider à faire migrer leur environnement SAP existant vers le cloud.

Pour les entreprises désireuses de faire migrer leurs systèmes SAP vers Microsoft Azure et ayant besoin de conseils et de processus, NTT Ltd. organise des ateliers spécialisés et personnalisés explorant les possibilités d’hébergement des applications SAP sur Microsoft Azure. Pour plus de détails, consultez le site https://www.ntt-azure4sap.com