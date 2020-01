ServiceNow se paie Loom Systems

janvier 2020 par Marc Jacob

ServiceNow annonce la signature d’un accord visant à l’acquisition de Loom Systems, une entreprise israélienne positionnée sur le marché de l’AIOps (Intelligence Artificielle dédiée aux opérations informatiques). Ce rachat permet à ServiceNow d’étendre ses capacités en matière d’AIOps, donnant à l’entreprise la possibilité d’offrir à ses clients une meilleure compréhension de leurs activités digitales, ainsi que les moyens d’anticiper et de résoudre leurs problématiques informatiques, et donc d’améliorer leur productivité.

Loom Systems apportera à ServiceNow la capacité à analyser les historiques de données, et renforcera les capacités d’IA et de Machine Learning de la Now Platform. Loom Systems aidera ainsi à automatiser les processus manuels, à atténuer les difficultés opérationnelles et contribuera au maintien d’un haut niveau de disponibilités des outils pour les clients et les employés, donnant aux équipes informatiques les moyens pour identifier en quelques heures les problématiques qui n’auraient pas pu l’être avec des outils traditionnels.

Le rachat de Loom Systems s’inscrit dans une suite d’acquisitions réalisées dernièrement par ServiceNow sur le secteur de l’IA (avec les entreprises Attivio, Parlo, SkyGiraffe, FriendlyData et Qlue).