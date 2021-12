SentinelOne est nommé meilleur innovateur par SE Labs

décembre 2021 par Marc Jacob

SentinelOne, Inc. a été nommée Best Innovator dans le Rapport Annuel de SE Labs.

Les prix annuels de SE Labs sont attribués sur la base de tests publics continus, d’évaluations privées et de commentaires d’entreprises clientes qui s’appuient sur SE Labs pour choisir des produits et services de sécurité. SentinelOne a été distingué pour sa capacité à repousser les limites de la technologie autonome, à innover à grande échelle et à grande vitesse, et à façonner le marché des endpoints.

La plateforme Singularity XDR de SentinelOne est la seule plateforme de cybersécurité totalement autonome qui intègre des capacités de prévention, de détection/réponse sur chaque ressource de l’entreprise depuis les postes de travail et dispositifs IoT jusqu’aux conteneurs et workloads dans le cloud. Elle utilise l’IA, ne nécessite pas d’intervention humaine, pour protéger, certaines des plus grandes entreprises mondiales et ainsi leur éviter d’être victimes des prochaines grandes cyberattaques.

L’année dernière, SentinelOne a été désigné lauréat de la catégorie Best New Endpoint du Rapport Annuel de SE Labs.