BSO rejoint l’écosystème des partenaires de confiance d’OVHcloud

décembre 2021 par Marc Jacob

Ce programme de partenariat unique a été pensé pour les partenaires à forte valeur ajoutée, les intégrateurs de systèmes et les fournisseurs de services managés comme BSO. Il permet de faciliter l’accès, la connaissance, la formation aux produits et le support technique.

Côté BSO, c’est son offre BSO Plus (services managés) qui a fait la différence et qui est désormais référencée dans l’annuaire OVHcloud. Cela est principalement dû à sa haute-compatibilité avec les services et produits OVHcloud.

En quoi consiste l’offre BSO Plus ? Fondée et dirigée par des ingénieurs, BSO met un point d’honneur à fournir le meilleur service à ses clients. Cela passe notamment par un accompagnement humain et dans la durée. BSO Plus, c’est une équipe d’ingénieurs passionnés, expérimentés et hautement qualifiés. Notre équipe est en capacité de répondre aux besoins d’accompagnement de ses clients sur des sujets variés quelle que soit leur localisation dans le monde (240 points de présence et 11 bureaux dans le monde) avec une approche sur-mesure : cloud privé, cloud hybride, multicloud, DevOps as a service, orchestration (Kubernetes), optimisation des coûts cloud, extensions et migration de datacenters…