SentinelOne élargit son écosystème de partenaires avec deux nouvelles intégrations Zero Trust : Cloudflare et Zscaler

septembre 2021 par Marc Jacob

SentinelOne, Inc. vient d’annoncer de nouvelles intégrations, Cloudflare et Zscaler, disponibles sur sa plateforme Singularity. L’écosystème, alimenté par Singularity XDR, est en constante expansion et propose ainsi une variété de solutions. Complémentaires, ces solutions offrent une visibilité globale sur l’ensemble de la surface d’attaque de l’entreprise et du cloud ainsi qu’une protection, automatisation et mise en application à chaque point de contrôle.

Cloudflare et Zscaler améliorent les capacités Zero Trust de l’écosystème Singularity. Les capacités de Cloudflare en périphérie, combinées à la protection, à la détection et à la réponse des endpoints alimentées par l’IA de SentinelOne, facilitent la prise de décision des clients en matière d’accès conditionnel et de gestion des politiques Zero Trust. Les clients communs peuvent utiliser Singularity XDR dans leurs politiques d’accès au réseau pour s’assurer que seuls les dispositifs sécurisés et de confiance peuvent y accéder.

Zscaler s’associe à Singularity XDR pour simplifier la sécurité du travail hybride grâce à un accès conditionnel basé sur le comportement des dispositifs et fondé sur une démarche Zero Trust. Zscaler vérifie automatiquement que les appareils sont protégés par SentinelOne avant d’accorder l’accès à une ressource sensible de l’entreprise, renforçant ainsi la sécurité de bout en bout.

Pour atteindre le « zero trust », chaque extrémité du réseau doit être sécurisé. Les intégrations de SentinelOne valident l’état de sécurité et la position des appareils avant de les connecter aux réseaux d’entreprise et aux données sensibles.

L’écosystème SentinelOne Singularity se développe rapidement avec des solutions conjointes également disponibles pour le sandboxing, la veille sur les menaces, le SIEM, le CASB et l’automatisation des flux de travail. Des intégrations sont disponibles avec une automatisation sans code, offrant une défense collaborative en profondeur, des opérations et des flux de travail rationalisés, ainsi que des capacités de réponse inter-systèmes unifiées.