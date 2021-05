SentinelLabs de SentinelOne a publié cinq vulnérabilités majeures présentes dans un pilote de mise à jour utilisé par les produits Dell depuis plus d’une décennie

mai 2021 par SentinelOne

SentinelLabs, le Lab de SentinelOne a découvert cinq failles critiques dans le pilote de mise à jour du micrologiciel présent dans les ordinateurs, les portables et les tablettes que Dell commercialise depuis 2009. Ces failles pourraient permettre à tout utilisateur d’un de ces machines d’élever ses privilèges et d’exécuter du code en tant qu’administrateur. Parmi les exploitations les plus importantes de ces vulnérabilités, on peut citer le fait qu’elles pourraient être utilisées pour contourner des produits de sécurité.