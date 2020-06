Sécuriser la « nouvelle normalité » : une enquête montre les priorités des entreprises en matière de sécurité après le déconfinement

juin 2020 par Check Point

Check Point® Software Technologies Ltd. publie les résultats d’une nouvelle enquête montrant comment les entreprises ont géré leur cybersécurité pendant les mesures de confinement imposées par la pandémie de Covid-19. L’étude précise également leurs priorités et leurs préoccupations en matière de sécurité pour la « nouvelle normalité » durant les mois à venir.

Plus de 86 % des personnes interrogées ont déclaré que leur plus grand défi informatique pendant la pandémie était de passer au télétravail à grande échelle, et que leur principale préoccupation était de maintenir la bande passante du VPN pour le personnel. Les principales conclusions de l’enquête menée auprès de plus de 270 professionnels de l’informatique et de la sécurité dans le monde sont les suivantes :

• Les principales préoccupations en matière de sécurité au début du confinement : 62 % des personnes interrogées ont déclaré que leur principale préoccupation lors du confinement initial était de maintenir un accès à distance sécurisé et de la bande-passante pour le VPN, suivie par la prévention des attaques d’ingénierie sociale (47 %), et la protection des postes de travail et des réseaux personnels des collaborateurs (52 %).

• La « nouvelle normalité » commence avec la réouverture des bureaux : 75 % des personnes interrogées ont déclaré que leurs bureaux étaient à nouveau ouverts pour un nombre limité de collaborateurs depuis le début du déconfinement progressif. Mais en moyenne, le personnel travaille encore 4 jours sur 5 à domicile, ce qui signifie que les vulnérabilités et les menaces liées au télétravail persisteront longtemps.

• La faille dans la sécurité du télétravail : Tandis que 65 % des personnes interrogées déclarent que leur entreprise empêche les PC non managés de se connecter au VPN d’entreprise, 29 % seulement déploient une protection sur les PC des collaborateurs à domicile, et 35 % seulement effectuent des contrôles de conformité. 42 % déclarent que leur entreprise investit dans la formation à la cybersécurité. Cela montre à quel point les entreprises sont exposées aux cyberattaques de 5e génération, qui se déroulent rapidement et qui ciblent les télétravailleurs.

• Les priorités en matière de sécurité pour la « nouvelle normalité » au cours des prochains mois : 79 % des personnes interrogées ont déclaré que leur principale priorité était de renforcer la sécurité et bloquer les attaques, pour que les collaborateurs puissent continuer de travailler de manière flexible depuis leur domicile. 43 % ont déclaré qu’elles prévoyaient de mettre en œuvre des solutions de sécurité mobiles, et 39 % prévoient de consolider leurs domaines de sécurité afin de contribuer à éliminer les « angles morts » du périmètre de leur réseau étendu.

• Les principales préoccupations en matière de sécurité pour les 12 prochains mois : Plus de 75 % des personnes interrogées ont déclaré que leur plus grande préoccupation était l’augmentation du nombre de cyberattaques, en particulier le phishing et l’ingénierie sociale. 51 % ont déclaré que les attaques sur les appareils personnels non managés étaient préoccupantes, suivies par les attaques contre les appareils mobiles des collaborateurs (33 %).

« Les entreprises ont dû restructurer leur réseau et leur infrastructure de sécurité quasiment du jour au lendemain pour répondre à la pandémie de Covid-19, avec pour conséquence inévitable l’ouverture de failles de sécurité et l’augmentation de la surface d’attaque, » déclare Porte-parole, Poste chez Check Point Software Technologies. « Maintenant que nous nous dirigeons vers une « nouvelle normalité » après le déconfinement à l’échelle mondiale, les entreprises doivent refermer ces failles de sécurité et protéger leurs réseaux, leurs Datacenters, ainsi que les PC et les téléphones mobiles de leurs collaborateurs, grâce à une architecture de sécurité globale de bout en bout. La pandémie de Covid-19 est peut-être en train de s’estomper, mais la pandémie de cybercriminalité qu’elle a déclenchée est là pour rester. Mais avec une approche adéquate de la sécurité, nous pouvons empêcher les attaques de causer des dommages et des perturbations généralisées. »

En avril, une enquête de Check Point a montré que les entreprises étaient frappées par une véritable tempête de cyberattaques, alors qu’elles doivent gérer les changements massifs et rapides apportés à leurs réseaux et aux pratiques de travail de leurs collaborateurs pendant la pandémie. 71 % des personnes interrogées ont signalé une augmentation du nombre de cyberattaques en février et mars 2020, et 95 % ont signalé être confrontées à des défis supplémentaires en matière de sécurité avec la mise en place d’un accès à distance à grande échelle pour les collaborateurs, et l’utilisation d’outils informatiques non sanctionnés (shadow IT).

L’enquête a été menée par Check Point, auprès de 271 professionnels issus d’entreprises dans le monde entier.