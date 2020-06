NTT Ltd. : Les entreprises enregistrent une hausse de l’obsolescence de leurs équipements sur leur réseau les exposant à des risques de cybersécurité

juin 2020 par NTT Ltd

A mesure que les entreprises font migrer leurs applications vers des environnements multicloud, leurs investissements dans les infrastructures sur site diminuent au profit de ceux dans le cloud. Cela se traduit par un ralentissement du renouvellement et de la modernisation des équipements : aujourd’hui 48 % de ces derniers, en moyenne pondérée, sont vieillissants ou obsolètes, ce qui représente une très forte augmentation par rapport à 2017 où cette proportion n’était que de 13 % selon l’étude 2020 Global Network Insights Report de NTT Ltd.

La pandémie de COVID-19 et la surconsommation de bande passante qui s’ensuit mettent le réseau à rude épreuve, viennent s’ajouter aux problèmes préexistants créant toutes les conditions d’une crise. Avec l’intensification du télétravail, des accès distants et de l’utilisation des services voix et vidéo, les infrastructures de communication et de sécurité des entreprises sont soumises à une pression sans précédent.

Toutefois, l’étude révèle que de nombreuses entreprises préfèrent continuer d’exploiter au maximum leur parc réseau existant et freiner leurs investissements dans la réarchitecture de leurs infrastructures de communication et de sécurité sur site. Il en résulte une multiplication des équipements réseau obsolètes et non corrigés présentant des vulnérabilités logicielles, exposant les entreprises à des risques et à des menaces pour la sécurité de ses informations. En Europe, l’obsolescence ou le vieillissement des équipements représente 46 % des équipements des entreprises.

Rob Lopez, EVP Infrastructures intelligentes de NTT Ltd., commente : « Dans cette “nouvelle ère”, bon nombre d’entreprises auront besoin – pour ne pas dire se verront contraintes – de revoir leurs stratégies d’architecture réseau et de sécurité ainsi que leurs modèles d’exploitation et de support afin de mieux gérer les risques opérationnels. Nous nous attendons à voir cette stratégie évoluer. Celle-ci ne met plus l’accent sur la continuité d’activité mais sur la préparation de l’avenir avec l’assouplissement du confinement. Les infrastructures réseau doivent être correctement architecturées et gérées pour faire face à des pics imprévus, ce qui nécessitera leur refonte dans le cloud et sur site afin de réduire l’impact et la fréquence des pannes critiques. »

Le risque des équipements vieillissants ou obsolètes pour la sécurité de l’environnement de travail du futur

Les équipements obsolètes comportent, en moyenne, deux fois plus de vulnérabilités (42,2) que les modèles vieillissants (26,8) ou à jour (19,4), ce qui crée des risques superflus. Ces risques sont encore accentués lorsque les entreprises n’installent pas les correctifs ou les mises à jour du système d’exploitation d’un équipement tout au long de sa durée de vie. Or, elles continuent de négliger cette opération.

Dans la « nouvelle ère », alors que les entreprises réinventent les modes de travail, il va être essentiel d’intégrer la résilience dans leurs activités. La pandémie va transformer durablement le fonctionnement des entreprises, notamment par la mise en place d’espaces de travail intelligents qui permettent la distanciation sociale dans leurs bureaux physiques, tandis qu’un grand nombre d’entre elles continueront d’adopter le télétravail. Dans le même temps, l’essor des nouvelles infrastructures sans fil – en progression de 13 % sur un an – et des espaces ouverts de coworking nécessitera une approche originale de l’architecture réseau dans son ensemble.

Rob Lopez ajoute : « Le réseau est la plateforme de transformation numérique de l’entreprise. Il doit être omniprésent, flexible, robuste et sécurisé pour s’adapter facilement aux évolutions du marché, tout en améliorant la maturité de l’environnement de support opérationnel. Les entreprises faisant appel à un niveau élevé d’automatisation et d’intelligence du réseau afin d’optimiser leurs opérations s’octroieront un net avantage concurrentiel et tireront les bénéfices de l’économie du cloud, en toute sécurité. »

L’étude s’appuie sur les données issues d’évaluations technologiques réalisées auprès d’un millier d’entreprises clientes et couvrant plus de 800 000 équipements réseau.