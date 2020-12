Secure-IC ouvre une filiale aux États-Unis

décembre 2020 par Marc Jacob

Les solutions de Secure-IC sont intégrées par les meilleures entreprises technologiques au monde dans des centaines de millions de produits tels que des smartphones, des ordinateurs portables et fixes, des puces automobiles, des réseaux énergétiques intelligents ou des passeports.

Secure-IC fait figure de pionnier dans le domaine de la cybersécurité embarquée depuis de nombreuses années grâce à ses plus de 200 publications scientifiques, sa quarantaine de familles de brevets internationaux et ses multiples éditions de normes de sécurité.

Avec son siège social en France, Secure-IC a toujours été très attachée à accompagner au mieux ses clients et à leur offrir un service de proximité. C’est pourquoi dès 2012, la société créé sa première filiale à Singapour, suivie de l’ouverture de la filiale japonaise, pour faire face aux demandes locales croissantes. Depuis sa création en 2010, Secure-IC enregistre une croissance annuelle à deux chiffres et réalise aujourd’hui plus de 75% de son chiffre d’affaires à l’international.

Plus grand marché des semi-conducteurs au monde et pionnier dans le développement de nouvelles applications, les États-Unis ont des besoins toujours plus grands en solutions de cybersécurité. C’est pourquoi, Secure-IC a choisi d’y poursuivre sa croissance et d’y développer ses activités. Cette nouvelle étape renforcera la position de Secure-IC en tant qu’acteur international majeur dans le monde de la cybersécurité embarquée, avec une présence sur les 5 continents et 5 bureaux dans le monde entier.

Les bureaux de Secure-IC Inc. se situent au 535 Mission Street, 14th FL, San Francisco, CA 94105. Ils offrent aux équipes une base locale qui permettra à la fois de stimuler les ventes et de renforcer les capacités de support et de service de Secure-IC aux États-Unis. Secure-IC a choisi la Silicon Valley, l’un des territoires les plus prospères en matière de technologies de pointe et d’innovation, en guise de garantie pour l’avenir.

Avec une présence et des clients sur les 5 continents, Secure-IC est un acteur de l’écosystème français et fournisseur à travers le monde de solutions complètes de cybersécurité pour les systèmes embarqués et les objets connectés.

S’appuyant sur une approche unique appelée PESC (« Protect, Evaluate, Service & Certify » i.e. Protéger, Évaluer, Servir et Certifier), Secure-IC se positionne en partenaire de ses clients pour les accompagner tout au long du processus de conception des circuits intégrés et au-delà. S’appuyant sur des activités d’innovation et de recherche, Secure-IC fournit des technologies de protection de pointe éprouvées, des éléments de sécurité intégrés et des plateformes d’évaluation de la sécurité pour satisfaire les plus hauts niveaux de certification des différents marchés (comme l’automobile, l’AIoT, la défense, les paiements et transactions, la mémoire et le stockage, les serveurs et le cloud).