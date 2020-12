AntemetA accède au statut Platinum Veeam® Added Reseller

décembre 2020 par Marc Jacob

Veeam® Software aide les entreprises de toutes tailles à s’assurer de la disponibilité et de la protection de leurs données comprenant des workloads cloud, virtuels ou physiques. Veeam est devenu le partenaire de confiance de plus de 375 000 entreprises dans le monde entier et protège leurs ressources les plus précieuses. Convaincu par l’approche simple, flexible et fiable de Veeam, le Groupe AntemetA investit sans relâche dans un pôle d’expertise autour de cette technologie. A travers celui-ci, il accompagne efficacement ses clients sur des sujets complexes et stratégiques, à l’image du PCA, du PRA ou encore de la sauvegarde.

Pour les clients d’AntemetA, l’accession au statut Platinum est gage de qualité. Peu d’entreprises ont la chance d’accéder à ce niveau de partenariat, qui s’acquiert à travers un processus de certification avancée et qui souligne une parfaite connaissance de la solution Veeam, une capacité à l’utiliser dans de nombreux cas d’usage et à déployer avec succès des projets à valeur ajoutée.