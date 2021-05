Sectigo acquiert SiteLock

mai 2021 par Marc Jacob

Sectigo® annonce l’acquisition de SiteLock, l’un des fournisseurs de protection et de sécurisation des sites web. Grâce à cette acquisition, Sectigo étend ses capacités technologiques et son réseau de partenaires (plus de 16 millions de sites web déjà protégés par la technologie de Sitelock) et permet à la firme américaine de se positionner comme leader du marché en matière de sécurité web.

A l’ère du télétravail et de l’augmentation des cyberattaques, la demande mondiale en matière de cybersécurité avancée se trouve à un niveau record. Les ventes de solutions de sécurité web ont augmenté de près de 40% au cours du second semestre 2020 chez Sectigo, démontrant ainsi l’investissement massif des entreprises pour améliorer la sécurité de leurs sites et applications web, afin d’assurer la continuité de leurs activités. Le nouveau rapport de Sectigo sur l’état de la sécurité des sites web et des cybermenaces a en effet révélé que 20% des PME interrogées ont subi une violation au cours de la seule année écoulée. D’autre part, 37% des sociétés ayant subi une cyberattaque reconnaissent qu’elles avaient mis en place une solution de sécurité, ce qui souligne la nécessité de mettre en place des solutions plus poussées.

SiteLock est la cinquième acquisition de Sectigo réalisée au cours des trois dernières années. Sectigo a notamment renforcé sa plateforme de sécurité dédiée aux entreprises avec l’ajout de la technologie de sécurité IoT d’Icon Labs en 2019 et a acquis CodeGuard, une société de sauvegarde et de restauration de sites web pour les PME en 2018. À l’automne 2020, la société a acquis SSL247, le plus grand fournisseur de certificats SSL et de sécurité web en Europe et en Amérique Latine, et Xolphin, le plus grand fournisseur de certificats SSL et de signatures numériques aux Pays-Bas. Cela lui a ainsi permis de doubler ses attentes commerciales et de conforter son ambition internationale en renforçant son positionnement en Europe et en Amérique latine.

A travers cette dernière acquisition, Sectigo compte désormais plus de 450 collaborateurs dans le monde. Désormais, SiteLock opérera sous le nom de « SiteLock, société du groupe Sectigo ».