SolarWinds MSP devient N-able

mai 2021 par Marc Jacob

Le spin-off potentiel permettra au groupe de se concentrer davantage sur le soutien de ses partenaires ; ceci devrait se traduire par des investissements encore plus importants dans les ressources humaines, les produits et les programmes de partenariat pour les MSP.

Aujourd’hui, N-able permet aux fournisseurs de services gérés (MSP) d’accompagner la transition numérique des PME. N-able a mis au point une plateforme technologique d’une grande souplesse et de puissantes intégrations pour aider les MSP à superviser, gérer et protéger les systèmes, les données et les réseaux de leurs clients finaux. Le portefeuille de solutions de sécurité, d’automatisation, de sauvegarde et restauration en constante évolution, a été conçu spécialement pour les professionnels de la gestion des services informatiques. N-able simplifie l’administration des écosystèmes complexes et permet aux clients de relever leurs défis les plus urgents. Les MSP peuvent compter sur l’engagement du groupe et sur une assistance proactive et complète (programmes de partenariat enrichissants, formation pratique et ressources nécessaires à leur croissance) et un service d’exception permettant à leurs clients et développer leur activité.