Se mettre à l’abri des cybers menaces lors de vos achats de Noël en ligne

décembre 2020 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Malgré le confinement, les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et vous vous inquiétez déjà des cadeaux qui vous distribuerez au pied du sapin. Mais dans le contexte tout particulier de cette année, vous envisagez plus que jamais d’effectuer tous vos achats en ligne, que ce soit sur les sites de petits commerçants ou de grandes enseignes. Cependant, les cybermenaces rôdent à l’approche des fêtes de fin d’année, mais voici 5 simples astuces pour vous protéger et faire vos emplettes de Noël en toute sécurité :

1 - Sites amateurs

Qui peut se targuer de n’être jamais arrivé malencontreusement sur un site web au design approximatif, rempli de fautes d’orthographes et d’images volées sur d’autres sites internet ? Malheureusement, peu d’entre nous. Si cela laisse n’implique pas obligatoirement une vente frauduleuse, les sites en eux-mêmes peuvent abriter certains dangers en matière de cyber sécurité. Un site compromis peut distribuer des logiciels malveillants, voir intercepter nos informations personnelles, dont nos informations bancaires.

2 – D’étranges moyens de paiement

Les Pirates n’hésitent jamais à vous proposer des méthodes de paiement les plus étranges, tels que des virements, cartes cadeaux ou autres mandats de dépôt... Méfiez-vous de tout site vous réclamant un de ces moyens de paiement. Car pour les pirates informatiques, toutes les méthodes sont bonnes pour vous soutirer de l’argent tout en rendant leur identification presque impossible. Privilégiez pour chaque commande en ligne les moyens de paiements sécurisés et qui vous offrent des solutions de recours en cas de problèmes.

3 - Attention aux liens frauduleux

Les Pirates informatiques et les risques engendrés par leurs actions sont partout, surtout dans nos messageries personnelles et autres réseaux sociaux. Les liens que l’on vous envoie sur des applications telles que WhatsApp ou Instagram ne proviennent pas toujours du dentinaire original et cachent régulièrement des cyber menaces. Contrefaçons d’un site réel, fausse page d’avis, suivi de colis factice, … les personnes mal intentionnées débordent chaque jour d’imagination pour vous piéger ! Si vous n’êtes pas complètement certain de l’origine d’un lien reçu, ne cliquez en aucun cas.

4 – Suivre son instinct

Lorsque de bonnes affaires semblent "trop belles pour être vraies", c’est majoritairement le cas. Personne n’a encore trouvé le site internet magique pour obtenir le dernier smartphone haut de gamme à moins de 50€. Écoutez-vous et ne craquez que sur les promotions raisonnables et sur des sites internet fiables.

5 – Rester solidaires !

Vous êtes témoins d’une pratique illicite sur internet ? N’hésitez pas à le signaler sur le site https://www.cybermalveillance.gouv.fr pour que plus personne ne se fasse piéger. Peut-être vous a-t-on déjà sauvé d’une cyberattaque grâce à un signalement. Sur ce site gouvernemental, vous trouverez également toutes les bonnes pratiques à mettre en place dans votre quotidien quelques soient les situations.

Grâce à ces quelques conseils, vous pouvez effectuer vos achats pour gâter tous vos proches sans prendre de risques en ligne, que ce soit pour votre porte-monnaie ou vos données personnelles. Donc profitez-en et passez de joyeuses fêtes !