Schneider Electric lance des solutions EcoStruxure Micro Data Center certifiées IP et NEMA

novembre 2020 par Marc Jacob

Schneider Electric annonce de nouvelles offres dans sa gamme de solutions EcoStruxure™ Micro Data Center série R certifiées IP et NEMA pour les environnements intérieurs difficiles. Les nouveaux micro-data centers offrent un moyen simple et rapide de déployer et gérer une infrastructure Edge Computing pour des applications industrielles dans des espaces intérieurs difficiles. Les six nouveaux modèles sont disponibles en formats 16U, 24U et 42U et seront en vente à partir de décembre aux États-Unis et au Canada. Ils seront commercialisés en Europe en début d’année prochaine.

À l’heure où les opérateurs industriels déploient les technologies 4.0 pour accroître la productivité, la sécurité et l’automatisation, les micro-data centers deviennent essentiels pour gérer tout ce qui s’étend de la convergence des technologies informatiques et opérationnelles au déploiement des applications de l’Internet industriel des objets – en renforçant la fiabilité de l’informatique dans les usines.

Les solutions EcoStruxure Micro Data Center sont des systèmes de racks fermés, pré-packagés et configurables qui incluent l’alimentation électrique, le refroidissement, la sécurité et la gestion. Elles permettent de réduire jusqu’à 40 % les coûts d’ingénierie de terrain, de commercialiser les systèmes 20 % plus rapidement et de diminuer de 7 % les coûts de maintenance. Les micro-data centers fonctionnent avec l’infrastructure existante et peuvent ainsi réduire les investissements de 42 % par rapport à un déploiement classique. La nouvelle gamme R-Series renforce encore ces avantages et aide les clients à surmonter les difficultés, car elle est :

• Conçue pour résister à des environnements et applications intérieurs difficiles. Les environnements de type industriels présentent divers inconvénients parmi lesquels des quantités de poussière importantes, l’humidité et des variations de température considérables.

• Gérée à distance via la gamme de logiciels et de services Schneider Electric quand le personnel informatique sur site est limité voire inexistant. EcoStruxure IT, plateforme ouverte et indépendante des fournisseurs, offre aux utilisateurs la possibilité de gérer une infrastructure stratégique eux-mêmes, avec un partenaire ou en demandant aux ingénieurs de service de Schneider Electric de gérer ces équipements à leur place.

• Dotée d’options de sécurité qui lui permettent d’être installée dans des espaces non sécurisés.

• Capables de standardiser votre conception pour des environnements multiples, grâce à une solution tout-en-un unique plus facile à déployer et à entretenir que des systèmes hétérogènes.

La nouvelle série R sera vendue via le réseau de partenaires APC et Schneider Electric et les équipes commerciales de Schneider Electric. Consultez cette page pour en savoir plus sur la nouvelle série R EcoStruxure Micro Data Center certifiée IP et NEMA pour les environnements intérieurs difficiles.

Qu’est-ce que l’Edge Computing industriel ?

Pour profiter des avantages d’une automatisation accrue, les opérateurs industriels ne peuvent pas s’appuyer sur la seule technologie cloud pour obtenir la résilience et la vitesse qu’exigent l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et d’autres technologies industrielles 4.0. Les data centers de périphérie locale (Local Edge) sont des enceintes/espaces/installations d’infrastructure IT géographiquement distribués pour servir la périphérie du réseau. Dans des environnements industriels comme une usine de production ou un centre de distribution, cette application est appelée « Industrial Edge Computing ». Les analystes constatent que le Edge industriel revêt une importance croissante.