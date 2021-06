SailPoint acquiert ERP Maestro

juin 2021 par Marc Jacob

Des RSSI aux praticiens de l’identité et de la sécurité savent ceci : les entreprises en Cloud d’aujourd’hui ne manquent pas de risques. Et c’est également un fait que nombre de ces problèmes de sécurité découlent d’un manque de visibilité sur la main-d’œuvre et son accès aux applications et données critiques pour l’entreprise.

Avec ERP Maestro, nous répondons à la nécessité pour les entreprises d’intégrer étroitement la manière dont elles gèrent l’accès aux systèmes ERP, y compris la nécessité de gérer étroitement les contrôles de séparation des tâches pour ces systèmes d’entreprise essentiels. Ce processus est essentiel car les logiciels ERP constituent l’épine dorsale de l’entreprise. Les organisations doivent donner accès aux bons travailleurs et s’assurer que les privilèges d’accès ne sont pas en conflit. Je pense que pour protéger pleinement les entreprises contre l’ensemble des risques liés à l’accès aux technologies, elles doivent étendre leur programme existant de sécurité des identités pour y inclure des contrôles stricts des SdD pour l’accès des employés aux systèmes ERP comme SAP.

L’intégration d’ERP Maestro avec SailPoint rendra cela possible. 8 Jusqu’à cette acquisition, les entreprises géraient généralement le contrôle des SdD des systèmes ERP en silo, au lieu d’adopter une approche unifiée pour s’assurer qu’il n’y a pas de conflit d’accès ou d’accès sur-autorisé. Désormais, les clients SailPoint ont l’opportunité unique de fonctionner sur la base du moindre privilège, en fournissant uniquement l’accès nécessaire et approprié au système ERP et en fermant les zones potentielles de violation des SdD. Avec ERP Maestro, SailPoint fournira les capacités suivantes à ses clients :

Analyseur d’accès : Détecter instantanément les conflits de SOD et accélérer la remédiation.

Access Reviewer : Automatisation complète des examens d’accès pour une productivité accrue.

Accès d’urgence : Simplifie le processus d’approbation et la piste d’audit pour les accès élevés.

La plateforme SaaS d’ERP Maestro prend en charge SAP et SuccessFactors aujourd’hui, et ajoutera d’autres plateformes ERP, HCM et CRM dans les mois à venir.

Nous avons écouté nos clients et nous proposons la nouvelle génération de sécurité des identités dont les entreprises ont besoin pour obtenir une image complète de l’accès à l’ensemble des employés. Avec ERP Maestro, nos clients peuvent réduire considérablement le risque de fraude dû à des accès superposés, conflictuels ou inappropriés, en ajoutant une couche critique de contrôles intégrés de sécurité de l’identité autour des données financières et opérationnelles sensibles contenues dans les systèmes ERP.

La sécurité est un exercice d’équilibriste. Les entreprises marchent sur une corde raide pour peser le pour et le contre de l’accès aux applications et du bon fonctionnement de l’entreprise sans ouvrir de nouvelles zones de risque. C’est une affaire délicate.

Les acquisitions d’ERP Maestro (et d’Intello) représentent des avancées considérables pour SailPoint et pour notre base de clients, car nous continuons à répondre aux exigences de ce qu’il faut faire pour avoir une organisation sécurisée aujourd’hui - ce n’est pas si difficile après tout.