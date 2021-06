HEXANET acquiert Solucéo

juin 2021 par Marc Jacob

L’opérateur d’infrastructure telecom et de services hébergés HEXANET, filiale du groupe ISAGRI, annonce l’acquisition de SOLUCEO. A travers ce rapprochement, HEXANET conforte sa position d’acteur global de services IT pour conseiller les directions générales et accompagner les DSI à chaque étape du processus de digitalisation.

HEXANET ÉLARGIT SON OFFRE D’INFOGÉRANCE ET DE SERVICES HÉBERGÉS POUR LES ENTREPRISES.

Pour HEXANET, l’acquisition de SOLUCEO marque une nouvelle étape dans le développement de ses activités. Déjà acteur reconnu en tant qu’opérateur d’infrastructure télécom et dans l’hébergement d’applications et des données sensibles, ce rapprochement permet à HEXANET d’enrichir son offre de services qui pourra bénéficier de compétences élargies en infogérance.

Créée en 2004, SOLUCEO rassemble des experts techniques certifiés sur les projets de transformation et de modernisation des centres de données, de Digital Workspace et de déploiements de type Cloud hybride en modes infogérés ou managés. Implantée à Grenoble, la société est également présente à Lyon, Annecy et Aix en Provence.

Désormais, HEXANET pourra compter sur l’excellence dans le déploiement sur site de SOLUCEO en cohérence avec les innovations technologiques des principaux éditeurs et des constructeurs.

HEXANET ET SOLUCEO, DEUX ENTREPRISES AUX CULTURES VOISINES ET COMPLÉMENTAIRES

Comptant déjà un réseau de 5 agences localisées à Reims, Paris, Lyon, Le Mans et Angers, HEXANET pourra densifier sa présence dans le sud de la France et ainsi renforcer sa proximité avec ses clients PME et ETI partout en France.

Tout comme HEXANET, SOLUCEO est un acteur IT proche de ses clients, qui porte cet ADN de

UNE CROISSANCE ACCÉLÉRÉE POUR HEXANET

HEXANET, qui avait déjà réalisé l’acquisition d’OCEANET, a su générer une croissance rapide au cours des dernières années. A compter du 1er juillet 2021, les deux entités regrouperont 135 collaborateurs. Avec un chiffre d’affaires cumulé de 36,3 M€ pour 2020, l’ambition d’HEXANET est d’atteindre les 100 M€ avant la fin de la décennie et de se positionner parmi les acteurs majeurs du marché des telecoms et des opérateurs cloud B2B en France.