Romain Bidault Dastra : Nous apportons une vision data-centric du RGPD

septembre 2020 par Marc Jacob

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Romain Bidault : Dastra est un éditeur de logiciel RGPD en mode SaaS qui promeut une vision DATA de la gestion des données personnelles. Créé en 2020, nous sommes 4 fondateurs experts, chacun spécialiste de son domaine :

Paul-Emmanuel Bidault, directeur général de Dastra : Ancien consultant spécialisé dans la gouvernance de la donnée, il apporte une vision globale, analytique et tranchée au regard du RGPD,

Antoine Bidault, CTO de Dastra : il trouve des solutions techniques aux problématiques métiers en lien avec les utilisateurs, et s’occupe du design de Dastra.

Jérôme de Mercey, directeur qualité et customer success ce Dastra : Juriste au service des sanctions de la CNIL pendant 7 ans, il apporte maintenant son expertise et sa lecture juridique à nos clients et au produit.

Romain Bidault, directeur commercial et marketing de Dastra : Spécialisé dans la commercialisation d’outils SaaS, il porte notre vision collaborative et customer centric depuis nos débuts avec des logiques de co-construction en réseau.

GSM : quelles sont vos gammes de produit ou service phare pour 2020 ?

Romain Bidault : Dastra propose un logiciel RGPD simple et collaboratif en mode SaaS conçu pour la communauté de la donnée des entreprises de toutes les tailles. Nous proposons, en API Ouverte, des outils essentiels pour le DPO et les métiers :

Gestion du registre de traitement et des référentiels,

Cartographie des traitements,

Automatisation de la gestion et de la qualification des exercices de droits,

Registre des violations de données,

Gestion et pilotage du plan d’action en mode collaboratif,

Personnalisation des workflows et du modèle de gouvernance,

Un générateur de documents contractuels intelligent.

GSM : Quel est votre rôle dans votre entreprise ?

Romain Bidault : Nous sommes 4 co-fondateurs avec des rôles et responsabilités différents, Je suis moi-même en charge du développement commercial et marketing de Dastra. Notre mission commune à tous est d’écouter les professionnels de la protection des données afin de concevoir, mettre en place et délivrer les services en mode SaaS les plus adaptés à leur besoin. Pour qu’un logiciel soit utilisé, il faut d’abord qu’il réponde aux problèmes de ses utilisateurs ! C’est je crois ma responsabilité au sein de notre structure.

GSM : Comment accompagnez-vous les services de votre entreprise ?

Romain Bidault : Notre service client, porté par Jérôme de Mercey qui a travaillé au service des sanctions de la CNIL pendant près de 7 ans, accompagne nos clients tout au long de leur projet de mise en conformité. Nous leur proposons un service haut de gamme de bout en bout, de la mise à disposition de l’outil jusqu’à l’accompagnement des métiers à une bonne prise en main. Du support jusqu’à la gestion de projet, nous apportons conseil, expertise technique et organisationnelle, afin d’aider nos utilisateurs à utiliser au mieux l’ensemble des fonctionnalités que nous mettons à leurs dispositions simplement, pour faire de la conformité une réalité utile pour l’ensemble des métiers.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Romain Bidault : Nous portons une vision data-centric du RGPD, en apportant des solutions issus du terrain qui ont pour but de faire gagner du temps les opérationnels de la donnée. Porté par notre outil web en mode SaaS à destination des DPOs désireux d’avoir un impact sur la gouvernance des données dans leurs entreprises, nous avons conçu un logiciel RGPD simple et guidé, collaboratif, flexible et data-centric, afin de favoriser la collaboration, rendre vos métiers plus autonomes et plus responsables, et vous faire gagner du temps au quotidien.