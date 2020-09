Bertrand de Labrouhe, Thycotic : De la gestion des accès à privilège aux politiques « Zero Trust »

septembre 2020 par Marc Jacob

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Bertrand de Labrouhe : Thycotic est un fournisseur leader des solutions de gestion des accès à privilèges (PAM, Privileged Access Management). Ses outils de sécurité permettent à plus de 10 000 entreprises, allant de la PME à des sociétés Fortune 100, de limiter les risques liés aux comptes à privilèges, de mettre en œuvre des principes de moindres privilèges, de contrôler l’accès à leurs applications et de démontrer leur conformité. Thycotic rend la gestion des comptes à privilèges au niveau global de l’entreprise accessible à tous en évitant le recours à des outils de sécurité excessivement complexes et en donnant la priorité à la productivité, la flexibilité et la maîtrise. Thycotic, dont le siège se situe à Washington, exerce ses activités dans le monde entier à travers des bureaux implantés au Royaume-Uni, en Australie et en France.

GSM : Vous avez annoncé plusieurs nouveautés récemment quelles sont leurs caractéristiques ?

Bertrand de Labrouhe : Thycotic a lancé une passerelle d’identité de nouvelle génération pour accélérer l’adoption des principales plates-formes d’entreprise. Grâce à Thycotic Identity Bridge, les entreprises peuvent désormais uniformiser l’authentification et l’autorisation pour divers systèmes d’exploitation et plates-formes à partir d’un répertoire Active Directory central. Cela réduit la surface d’attaque, améliore la sécurité globale et accélère l’adoption des principales plates-formes d’entreprise, telles que Red Hat Enterprise Linux.

Nous avons également annoncé de nouvelles versions sur nos solutions phares :

Secret Server Version 10.9 : Plus de 75 % des entreprises utilisent plusieurs plateformes cloud. En plus des capacités de détection existantes de Secret Server pour AWS, la dernière version permet aux équipes informatiques de gérer Google Cloud et Azure avec des politiques et des pratiques PAM cohérentes. La dernière version offre des options flexibles pour les équipes informatiques afin de répondre à la fois aux exigences de productivité et de sécurité du travail à distance.

Priviledge Manager V 10.8 comprend des améliorations qui non seulement facilitent la mise en œuvre du moindre privilège dans l’entreprise, mais accélèrent la sécurité des terminaux et le contrôle des applications grâce à une toute nouvelle interface utilisateur graphique et des capacités avancées de machine learning qui automatisent la création de politiques de sécurité.

GSM : A quels segments de clientèle s’adressent-elles ?

Bertrand de Labrouhe : Nos Solution sont utilisées par un panel très large de client, allant d’un compte de taille modeste voulant sécuriser la gestion de ses mots de passe aux multinationales souhaitant gérer les accès à privilège, mettre en œuvre des politiques « Zero Trust » avec une approche de moindre privilège réduisant ainsi considérablement leurs surfaces d’attaque.

GSM : Quelle va être votre stratégie commerciale ?

Bertrand de Labrouhe : Nous revendons nos solutions en indirect via notre réseau de partenaires formés et certifiés pour garantir le succès de la mise en œuvre.

IBM est un partenaire mondial majeur avec qui nous avons un accord OEM de revente de nos solutions au sein de leur portefeuille de produit de sécurité.

Nous souhaitons également développer nos ventes en mode MSP grâce notre offre SaaS Multitenante qui répond parfaitement à leurs attentes.

Nous privilégions les offres Clouds et les approches en mode Souscription par rapport aux ventes de License perpétuelles assorties d’une maintenance annuelle.

GSM : Pour conclure quel serait votre message à nos lecteurs ?

Bertrand de Labrouhe : La satisfaction de nos clients est au cœur de notre stratégie commercial et produit. Il s’agit d’un indicateur essentiel dans nos prises de décisions. Ainsi notre Net Promoteur Score de 34 est 14% au-dessus de la moyenne de notre industrie. Notre taux de rétention de 97% est également un témoignage de la confiance que nous renouvelle nos clients chaque année.

Nous sommes très fiers d’avoir été reconnu comme Leader sur le marché du PAM à la fois par le Magic Quadrant du Gartner et par le cabinet Européen Kuppinger Cole.

Selon Gartner, d’ici 2024, 65 % des entreprises qui utilisent des fonctions d’automatisation des tâches à privilèges économiseront 40 % des dépenses de gestion des opérations informatiques pour l’IaaS et le PaaS, et connaîtront 70 % de failles de sécurité en moins que celles qui n’en utilisent pas.