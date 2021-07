Red Hat renforce l’automatisation du cloud hybride avec la nouvelle version de Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes

juillet 2021 par Marc Jacob

Red Hat, Inc. annonce Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 2.3, la dernière version en date de son offre de gestion Kubernetes d’entreprise. Cette solution est conçue pour apporter davantage de flexibilité en unifiant et automatisant la gestion et la montée en puissance des environnements hybrides et multicloud. Elle permet aux équipes informatiques de gagner du temps dans l’administration, les fonctions de protection et l’automatisation de leur cloud hybride grâce à l’intégration de Red Hat Ansible Automation Platform et Red Hat Advanced Cluster Management, pour consolider un environnement plus moderne, adapté au cloud hybride.

Renforcer l’automatisation des environnements traditionnels et de cloud hybride Alors qu’elles adoptent les technologies cloud aux côtés des infrastructures traditionnelles, de nombreuses entreprises cherchent à intégrer leurs systèmes de réseau, de stockage et de sécurité afin de limiter la complexité croissante inhérente à la gestion de divers outils, workflows et stratégies par les équipes informatiques. L’intégration entre Red Hat Ansible Automation Platform et Red Hat Advanced Cluster Management a pour but de favoriser l’automatisation et la cohésion entre les clusters cloud natifs, les machines virtuelles et les infrastructures traditionnelles en assurant l’optimisation et la coordination des outils.

Lorsqu’il est nécessaire d’interconnecter des environnements informatiques en conteneurs et traditionnels, Red Hat Advanced Cluster Management peut automatiquement déclencher des playbooks Ansible avant ou après des actions clés du cycle de vie (création d’application ou de cluster, par exemple), ce qui facilite l’automatisation de tâches telles que la configuration des réseaux, la connexion des applications aux bases de données, la mise en place de répartiteurs de charge ou de pare-feu, ou encore la mise à jour des systèmes de tickets de gestion des services informatiques (ITSM). Avec son opérateur de ressources dédié, qui s’appuie sur le socle Kubernetes à base d’opérateurs de Red Hat OpenShift pour encapsuler des connaissances opérationnelles complexes dans le code, Advanced Cluster Management peut faire appel à Ansible Automation Platform afin d’exécuter des tâches plus efficacement en dehors du cluster Kubernetes. Il en résulte un workflow unifié et automatisé pour les entreprises souhaitant mettre en œuvre des environnements Red Hat OpenShift aux côtés des systèmes informatiques classiques.

Avec la croissance d’Ansible Automation Platform, dépassant les 7 millions de postes Ansible en activité et étoffant ses capacités avec Red Hat Insights for Ansible Automation Platform, il est également possible d’étendre la puissance de l’automatisation à un plus grand nombre de secteurs. Les entreprises peuvent ainsi mieux se préparer au monde du cloud hybride ouvert, où les services de cloud public, les infrastructures de cloud privé et les environnements informatiques traditionnels s’unissent pour répondre à l’évolution des objectifs métier.

Gestion flexible et moins complexe des infrastructures cloud natives et traditionnelles

Leader du marché des plateformes Kubernetes d’entreprise, Red Hat OpenShift est une composante centrale pour la création d’un cloud hybride plus agile. Red Hat Advanced Cluster Management permet aux entreprises de tirer le meilleur parti de ces déploiements en étendant et en faisant monter en puissance les clusters Red Hat OpenShift, par l’ajout d’outils de gestion de nouvelle génération tels que l’activation sur des clusters managés, sur site, Bare Metal ou dans le cloud public, quelle que soit la composition de l’environnement informatique.

Pour les entreprises désireuses de réduire la complexité de la gestion tout en conservant les avantages de Kubernetes, Red Hat Advanced Cluster Management 2.3 autorise en outre l’importation de clusters Kubernetes managés pour Red Hat OpenShift sur AWS (ROSA), ainsi que de clusters OpenShift sur IBM Power Systems. Ces possibilités viennent s’ajouter à la prise en charge des clusters Kubernetes managés pour Red Hat OpenShift sur IBM Cloud (ROKS), Microsoft Azure Red Hat OpenShift (ARO), Red Hat OpenShift Dedicated (OSD) et IBM Système Z. Cette version permet également d’activer des clusters Red Hat OpenShift sur site sur Red Hat OpenStack directement depuis Red Hat Advanced Cluster Management.

Les entreprises peuvent également gérer les clusters avec une plus grande efficacité en découvrant et important ceux-ci à partir de cloud.redhat.com. Cela facilite la gestion de fonctionnalités plus avancées et évite d’avoir à importer manuellement les clusters un par un. Il est par ailleurs possible de programmer la mise en « hibernation » des clusters inutilisés afin de préserver les ressources et de mieux maîtriser les coûts du cloud.

Grâce à l’intégration de Red Hat Insights for Red Hat OpenShift, les équipes peuvent aussi obtenir des informations exploitables sur l’état de santé de leurs clusters pour leur flotte Red Hat Advanced Cluster Management managée, et prendre des mesures préventives ou correctives en fonction des analyses issues des données télémétriques de Red Hat OpenShift et de l’expertise de Red Hat.

Dans le droit fil de l’engagement de Red Hat en faveur de l’innovation Open Source

Après plus de deux décennies de soutien et de collaboration dans le monde Open Source, Red Hat Advanced Cluster Management est une solution totalement ouverte qui reprend les plus récentes innovations des projets Open Source, notamment Argo CD, Open Policy Agent et Submariner.

OpenShift GitOps étend les capacités d’Argo CD pour offrir une visibilité intégrée, aidant ainsi les entreprises à éclairer leurs prises de décisions à grande échelle. OpenShift GitOps fonctionne en tandem avec les politiques Red Hat Advanced Cluster Management afin d’assurer la conformité et la configuration à grande échelle pour un alignement CI/CD plus étroit, ce qui permet de dépanner les applications dans la vue topologique déployée par Argo CD.

Disponible en prévisualisation technique, l’intégration avec Submariner apporte des capacités étendues de réseaux multiclusters pour simplifier le déploiement des composants applicatifs et des configurations requises entre les clusters.

La prise en charge en production est élargie pour Open Policy Agent/gatekeeper, avec 20 à 30 nouvelles politiques OPA/gatekeeper destinées à renforcer la conformité et à optimiser la gestion des configurations pour les entreprises.

Cette innovation Open Source permet aux équipes informatiques opérationnelles d’améliorer le respect des normes réglementaires en matière de conformité et de configuration, ainsi que l’application des politiques dans le but de prévenir les infractions. Les équipes informatiques peuvent ainsi mettre en place des politiques et procédures de gestion spécialement adaptées à leurs propres besoins, le tout dans le cadre de Red Hat Advanced Cluster Management.

Disponibilité

Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 2.3 sera disponible dans les prochaines semaines.