Recoveo lance son logiciel gratuit de diagnostic Smart Disk Checker

mai 2021 par Marc Jacob

Ce logiciel gratuit permet de vérifier l’état de santé des supports de stockage (disques durs, SSD, clés USB, etc.) afin de prévenir les pannes et pertes de données potentielles.

Smart Disk Checker se distingue par sa compatibilité avancée avec les différentes normes de stockage (SATA, USB, NVME, IDE, etc.) ainsi que par une attention particulière apportée à la fiabilité des notations, afin de coller au plus près de la réalité.

Bénéficiant d’une interface intuitive et en français, le logiciel Smart Disk Checker est disponible en version portable ou à installer sur un système Windows (7, 8, 10).

Principales fonctionnalités :

• Synthèse des disques : résumé visuel des états de santé des supports de stockage connectés.

• Indicateurs SMART détaillés : mise en évidence des indicateurs de santé pertinents avec des explications précises et en français.

• Liste des disques : vision d’ensemble des disques physiques et logiques (partitions) incluant leur état et taux d’occupation.

• Effaceur sécurisé : utilitaire à interface graphique d’effacement sécurisé par réécriture des secteurs de données.

• Visualiseur hexadécimal : contrôle visuel du contenu bas niveau des secteurs des disques.

Le logiciel est disponible en téléchargement gratuit.

A noter qu’une version Smart Disk Checker Pro, bénéficiant de fonctionnalités avancées à destination des professionnels de l’informatique, sera disponible prochainement.