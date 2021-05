Hewlett Packard Enterprise élargit le champ d’action de HPE GreenLake avec une solution de stockage as-a-service

mai 2021 par Marc Jacob

Hewlett Packard Enterprise fait évoluer HPE Storage pour en faire une entité de services cloud software-defined. Dans ce cadre, HPE dévoile une plateforme de services de données qui répond à sa vision Unified DataOps pour une nouvelle expérience de données et apporte un modèle d’opérations de cloud partout où les données sont stockées pour unifier l’ensemble des opérations. Cette plateforme est conçue pour répondre à l’explosion des données de la périphérie au cloud, éliminer les silos et la complexité des environnements de données tout en apportant de l’agilité et de l’innovation, et réduisant les risques commerciaux.

Cette annonce marque une étape importante dans l’ambition de HPE de devenir une entreprise de plateforme de services de la périphérie au cloud. La nouvelle plateforme de services de données, disponible par l’intermédiaire de HPE GreenLake, se compose de trois innovations qui simplifient les opérations de données de la périphérie au cloud, notamment :

Data Services Cloud Console : une console cloud qui offre une agilité opérationnelle cloud et des opérations de données unifiées as-a-service.

De nouveaux services de données cloud : une suite de services logiciels par abonnement qui simplifient et automatisent radicalement la gestion de l’infrastructure à l’échelle de l’entreprise.

HPE Alletra : un nouveau portefeuille d’infrastructures de données cloud-native qui permet de faire passer les données de la périphérie au cloud.

Unified DataOps : une vision pour accélérer l’innovation basée sur les données

Les organisations sont confrontées à une grande complexité de la donnée. Comme l’indique l’enquête sur la gestion des données menée par ESG pour HPE auprès des décideurs informatiques, 93 % d’entre eux considèrent que la complexité du stockage et de la gestion des données entrave la transformation numérique et 67 % des organisations interrogées estiment que la fragmentation des données dans le cloud hybride crée un risque commercial.

Unified DataOps est la réponse de HPE pour une nouvelle expérience de la donnée qui associe les politiques « centrées sur les données », un contrôle cloud-native et des perspectives axées sur l’IA pour éliminer les silos et la complexité de la gestion d’infrastructures de donnée, favoriser l’agilité opérationnelle de la périphérie au cloud, minimiser les risques commerciaux et accélérer l’innovation.

« HPE change la donne en matière de stockage en apportant un modèle opérationnel de cloud complet aux environnements sur site de nos clients », déclare Tom Black, SVP et GM, HPE Storage. « Apporter le modèle opérationnel du cloud là où vivent les données accélère la transformation numérique, rationalise la gestion des données et aidera nos clients à innover plus rapidement. »

« Il devient de plus en plus difficile de gérer la masse croissant de données qui inonde les entreprises », a déclaré Matt Eastwood, vice-président senior, Infrastructure d’entreprise, Cloud, Développeurs et Alliances, chez IDC. « Porteuse de promesses, la vision et la stratégie de HPE pour Unified DataOps adoptent une approche originale pour résoudre ce problème. En tant que leader du secteur, HPE apporte au marché des réponses sur la manière de capitaliser sur les informations, où qu’elles soient stockées, pour transformer leur activité grâce aux données. »

Offrir l’expérience cloud et rationaliser la gestion des données

Le lancement d’une nouvelle plate-forme de services de données répond à la vision de DataOps unifiées avec la console Cloud Data Services, les services de données cloud et HPE Alletra - qui, ensemble, apportent l’agilité opérationnelle du cloud et rationalisent la gestion des données pour les clients.

Data Services Cloud Console : une console cloud des services de données

Data Services Cloud Console est une console cloud qui fournit des services de cloud et de données unifiées as-a-service. Conçue pour fournir un large éventail de services de données cloud, elle repose sur une technologie cloud native éprouvée et sécurisée qui sous-tend Aruba Central - le moteur qui dessert des millions d’appareils connectés à des dizaines de milliers de clients dans des clusters déployés dans le monde entier. Data Services Cloud Console offre une API unifiée pour l’automatisation dirigée par HPE pour les applications, les services de données pilotés par les partenaires et personnalisés, et donne aux développeurs l’accès à l’infrastructure et aux données sous forme de code.

De nouveaux services de données cloud

Par l’intermédiaire de la Data Services Cloud Console, HPE présente Data Ops Manager pour la gestion globale de l’infrastructure de données de n’importe quel endroit ou appareil, ainsi que le provisionnement à la demande. Cela apporte un changement de paradigme à l’infrastructure de données avec une approche centrée sur les applications et pilotée par intelligence artificielle.

HPE Alletra

HPE Alletra est une infrastructure de données cloud-native qui alimente les données de la périphérie au cloud. Gérée en mode natif par la console Cloud Data Services, HPE Alletra offre l’expérience opérationnelle du cloud. Elle propose un portefeuille de systèmes optimisés pour la charge de travail notamment les systèmes All-NVMe HPE Alletra 9000 et 6000 pour offrir une flexibilité architecturale pour exécuter n’importe quelle application sans compromis.

Le réseau de partenaires HPE, partie prenante de cette annonce

Les partenaires HPE pourront également proposer de nouveaux services en s’appuyant sur la Data Services Cloud Console et plus de valeurs ajoutées grâce aux nouvelles solutions et services basés sur l’analyse des charges de travail :

Offrir un accès par délégation sécurisée grâce aux Role Based Access.

Un ensemble d’APIs ouvertes pour proposer l’ensemble du catalogue de services.

Disponibilité

Data Services Cloud Console, les nouveaux services de données cloud et HPE Alletra seront disponibles à la commande dans le monde entier, directement et par l’intermédiaire des partenaires de distribution, en mai 2021.