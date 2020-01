Rapport : Microsoft a divulgué 250 millions dossiers de service client

janvier 2020 par Comparitech

Microsoft a laissé 250 millions dossiers de service client exposés sur le Web et quiconque peut y accéder.

On peut retrouver les données personnelles des personnes qui ont contacté le service client de Microsoft, y compris les adresses e-mail des clients, les adresses IP et les descriptions des cas. Cela laisse des millions de clients de Microsoft vulnérables aux attaques de phishing ciblées.

Voici le rapport - https://www.comparitech.com/blog/in...

Nous avons informé Microsoft et ils ont agi rapidement pour résoudre le problème et les données ne sont plus exposées.