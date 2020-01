Proofpoint : Emotet, l’une des plus grandes cyber menaces actuelles est le retour de vacances

janvier 2020 par Proofpoint

Les chercheurs de Proofpoint ont observé les dernières campagnes du groupe : ils utilisent désormais des documents Word malveillants en pièces jointes et des URL menant à des documents piégés qui activent l’installation d’Emotet, qui installe lui-même ensuite un cheval de Troie bancaire.

La dernière campagne ciblait principalement les sociétés pharmaceutiques et de nombreuses autres entités de l’hémisphère occidental (États-Unis, Canada et Mexique) et s’est étendue à l’échelle mondiale pour atteindre près d’un million d’envois en trois jours.

Emotet représente l’une des plus grandes cyber menaces actuelles, rien qu’au troisième trimestre 2019, Emotet représentait plus de 11 % de toutes les charges malveillantes observées. Cette statistique à elle seule montre l’infrastructure unique d’envoi massive de TA542. Leurs campagnes représentent de gros volumes et touchent massivement leurs cibles, sans distinction de domaine, de langue ou de personne.