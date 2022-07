Rapport IDC : Trend Micro confirme sa forte avance sur le marché de la sécurité des charges de travail Cloud

juillet 2022 par Marc Jacob

Au cours des deux dernières années, les dirigeants d’entreprise ont investi dans l’infrastructure et les services cloud pour rationaliser leurs processus métier, réduire leurs coûts et créer de nouvelles expériences client innovantes. Pour ce faire, ils se sont tournés vers des partenaires de confiance afin de gérer et de maîtriser les risques cyber liés à la création de ce nouveau marché. Alors que les applications critiques natives cloud augmentent la complexité et étendent la surface d’attaque de l’entreprise, les organisations ont besoin de s’appuyer sur des outils de sécurité en mesure de leur offrir une vue globale du niveau de protection de leur environnement et de les aider à anticiper/corriger en cas d’attaque. La plate-forme Trend Micro Cloud One™ a été conçue précisément pour répondre à ce besoin. Avec elle, Trend Micro offre aux constructeurs une visibilité sur la sécurité de leur environnement et leur posture opérationnelle, favorisant ainsi la détection des menaces, l’identification des risques et des mauvaises configurations dans les pipelines open-source, et la sécurité pour :

• Le stockage de fichiers et d’objets,

• Les charges de travail et les machines virtuelles,

• Les réseaux de cloud et de cloud privé virtuel,

• Les applications natives cloud.

Trend Micro a connu une croissance de 53 % de sa clientèle sur la marketplace AWS en 2021, générant une augmentation de 134 % de ses revenus sur ce segment en un an (données Trend Micro). Selon le rapport IDC mentionné ci-dessus, ces derniers sont supérieurs à ceux des deuxièmes et troisièmes plus grands acteurs du marché combinés. L’analyse a également noté que Trend Micro continue de se concentrer sur une approche de commercialisation tournée vers ses réseaux de distribution et les principales places de marché.

[1] *IDC, Worldwide Cloud Workload Security Market Shares, 2021 : Prepare for a Wild Ride, doc #US49295722, July 2022