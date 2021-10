RSSI : assurez-vous que le stockage fait bien partie intégrante de vos stratégies de sécurité

octobre 2021 par Florian Malecki, Vice President—International Product Marketing, Arcserve

Nous le savons, la menace des ransomwares est pesante et surtout toujours plus sophistiquée et dangereuse. Si les responsables sécurité protègent l’entreprise avec des solutions de prévention comme les firewalls, la gestion des accès ou encore celle des mots de passe, un problème subsiste : celui de la question du stockage des données.

Comprendre l’importance du stockage immuable

Lorsqu’une entreprise est victime d’une cyberattaque, chaque seconde d’interruption de l’activité est douloureuse. Coûteuse également, à raison de 5 600 dollars par minute selon Gartner. En plus des mesures de prévention évoquées précédemment, essentielles pour sécuriser les systèmes, une protection au niveau des données est également nécessaire pour atteindre l’objectif premier des RSSI : sécuriser et assurer la disponibilité de celles-ci. Et c’est au niveau de la sauvegarde et du stockage que tout se joue. S’ils sous-tendent toutes les opérations, ces systèmes sont également les premières cibles des hackers en cas d’attaque et devraient donc également être en tête des priorités lors de l’établissement des politiques de sécurité. Ces solutions de sauvegarde et de stockage immuable permettent en effet de protéger les données en cas d’attaque ou de tout autre désastre, et sont la dernière ligne de défense afin d’assurer ainsi leur sécurité et leur disponibilité.

Garantir l’immuabilité des données pour une sécurité optimale

Adopter une approche holistique de la sécurité en intégrant une solution de stockage immuable est un excellent choix stratégique puisqu’il permet de renforcer la résilience des données. Si l’entreprise n’empêchera jamais la cyberattaque, en neutraliser les effets garantit une continuité d’activité souvent vitale.

Et pour une entreprise souhaitant se protéger des ransomwares, l’étape la plus importante reste de sauvegarder les fichiers de manière régulière et de les héberger sur une solution de stockage immuable. Les attaques les plus sophistiquées permettent de chiffrer à la fois les fichiers, mais également les points de restauration. Un snapshot immuable est une copie de vos données qui ne peut être ni modifiée ni supprimée par un ransomware ou un utilisateur. Toutes les données écrites sur une baie de stockage immuable peuvent être facilement récupérées en cas de corruption ou de suppression des données, de ransomware ou de toute autre erreur. Les utilisateurs peuvent en effet récupérer leurs propres informations par eux-mêmes en parcourir simplement les dossiers depuis le Finder sur Mac ou l’explorateur sous Windows. Inutile de récupérer les informations de la sauvegarde effectuée la veille : il suffit de parcourir les dossiers et de restaurer les données souhaitées. Par exemple, c’est ce qui fait de la solution d’Arcserve OneXafe la solution de stockage immuable la plus efficace du marché. OneXafe offre également la déduplication en ligne et la compression afin de réduire l’empreinte des données.

En plus de sensibiliser leurs équipes à ces risques, les RSSI doivent également se sensibiliser eux-mêmes à l’importance du stockage de données. Les politiques de sécurité se limitent souvent aux éléments évoqués en introduction et ne suffisent effectivement pas assez dans un contexte où les attaques se multiplient et où la donnée devient le véritable or des hackers. Il n’est plus question de savoir si, mais quand votre entreprise sera victime d’un ransomware, alors il est grand temps de faire évoluer votre stratégie de sécurité informatique vers une approche complète de la protection des données.