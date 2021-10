Octobre : mois de la sensibilisation à la cybersécurité ! #PensezCybersecurite : La campagne dure peut-être un mois, mais la cybersécurité devait être au cœur de nos préoccupations toute l’année

octobre 2021 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Le mois d’octobre marque le début de l’automne et culmine avec l’un des jours les plus effrayants de l’année, Halloween. Toutefois, au-delà de la vente de costumes, octobre marque également le Mois de sensibilisation à la cybersécurité.

Si nous pouvons penser bien maîtriser les outils numériques et par conséquence notre cybersécurité, la réalité est que les deux sujets sont souvent décolérés et la sécurité passe au second plan de nos préoccupations. Voilà pourquoi sensibiliser aux risques cyber a une grande importance. En s’engageant dans des campagnes telles que #PensezCybersecurite, les pays contribuent à encourager les bonnes habitudes de cybersécurité chez leurs concitoyens et les aident ainsi à protéger leurs précieuses données et à devenir des internautes plus responsables. Une meilleure cybersécurité est une responsabilité collective, obtenue en adoptant des pratiques appropriées, tant au travail que dans la vie privée. Réduire les points d’entrée dans nos appareils et notre vie privée réduit le paysage des menaces et leurs conséquences.

Les conséquences d’une sous-estimation de la cybersécurité

Si vous n’adoptez pas une hygiène informatique dans le cadre de votre vie personnelle et que, par exemple, vous recyclez vos mots de passe, il suffit d’un peu de malchance pour qu’un pirate malveillant parvienne à accéder à vos données personnelles : il pourrait alors voler votre identité, vider vos comptes, porter atteinte à votre réputation, et ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Les conséquences pourraient être considérables pour vous et vos proches. Pour ce qui est de l’aspect professionnel, une conduite en termes de cybersécurité inappropriée peut nuire à des milliers de personnes. Cela vaut d’autant plus pour les personnes qui travaillent pour une infrastructure critique. La plupart des incidents peuvent être évités si des mesures de cybersécurité appropriées sont mises en œuvre.

Comment #PenserCybersecurité ?

Alors comment commencer à prendre la cybersécurité au sérieux et penser cybersécurité ? Aussi cliché que cela puisse paraître, l’une des meilleures choses à faire est de bien connaître les bases. Cela signifie qu’en ce qui concerne les mots de passe, vous devez opter pour une phrase de passe forte plutôt que pour un mot de passe simple, et vous devez toujours faire de votre mieux pour respecter les bases de la création de mots de passe. Si vous avez des dizaines de mots de passe, vous pourriez utiliser un gestionnaire de mots de passe, qui vous simplifiera la tâche pour créer et mémoriser ces mots de passe. Vous n’aurez plus qu’à en retenir qu’un seul.

Ensuite, vous devriez envisager d’utiliser l’authentification multifactorielle, qui peut prendre diverses formes : des applications générant des codes aux clés matérielles et à la biométrie. Vos appareils (mobiles ou fixe ou objets connectés) sont une autre chose que vous ne devez pas sous-estimer. Par conséquent, gardez-les toujours à jour en appliquant tous les correctifs en temps voulu, et utilisez une solution de sécurité réputée qui vous protégera contre les menaces que vous pourriez rencontrer.

Et si la technologie peut vous mener loin, n’oubliez pas de garder la tête froide. En d’autres mots, abordez tout ce que vous voyez en ligne, que ce soit sur les médias sociaux ou dans vos e-mails, avec une saine dose de scepticisme. Méfiez-vous donc de cliquer sur des liens ou de suivre des offres qui vous semblent un tant soit peu farfelues. De même, les autorités ne vous adressent pas de mise en demeure ou de convocation au tribunal par courrier électronique, vérifiez l’expéditeur et signalez ces messages indésirables.

Le mot de la fin

Gardez en tête que si ces campagnes ne durent que ce mois-ci, la sensibilisation à la cybersécurité est une préoccupation à garder toute l’année. Ne baissez jamais votre garde et veillez à appliquer vos connaissances en matière de cybersécurité à toutes vos interactions en ligne. Partagez les bons conseils autour de vous pour protéger vos proches.