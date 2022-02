Qui veut la peau des VPN ?

février 2022 par Harold Li, Vice-Président d’ExpressVPN

La neutralité du Net de plus en plus remise en question. Dernier exemple en date : les utilisateurs de Reddit ne peuvent plus accéder au forum s’ils utilisent un VPN…

Depuis quelques temps maintenant, des membres de Reddit utilisateurs de VPN font face à de mauvaises surprises : nombre d’entre eux se sont retrouvés « shadow banned » (comprendre non-officiellement masqués à la vue des autres utilisateurs), voire définitivement bannis de la plateforme. Cette corrélation, avérée par les tests des utilisateurs mais non officiellement reconnue par Reddit, pose encore une fois la question de la neutralité du Net. En effet, en interdisant aux internautes la protection de leur confidentialité en ligne, les plateformes sociales remettent fortement en question la vie privée de ces derniers. Cette pratique de blocage VPN est déjà appliquée par les services de streaming pour des raisons légales, mais également par des états comme la Chine ou la Russie souhaitant garder la mainmise sur leur trafic.

Harold Li, vice-président d’ExpressVPN, commente : « Nous avons tous le droit à la protection de notre vie privée en ligne. En tant qu’outils essentiels de protection de la vie privée et de sécurité, les VPN permettent aux internautes d’exercer ce droit. Lorsque des services bloquent les VPN, ils obligent les utilisateurs à choisir entre l’utilisation du service et la protection de leur vie privée et de leur sécurité. Ce n’est pas un choix que quiconque devrait avoir à faire, en particulier les utilisateurs vulnérables, et notamment sur les plateformes d’expression, d’échange d’informations et d’association. »

Il ajoute : « Si Reddit interdit effectivement les utilisateurs simplement pour avoir utilisé un VPN, comme certains utilisateurs l’ont signalé, ce serait une mesure décevante et malavisée. »