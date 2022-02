Réalité virtuelle : l’institut Mines-Télécom présente ses travaux de recherche appliquée à la cybersécurité et la gestion des risques

février 2022 par institut Mines-Télécom

L’Institut Mines-Télécom (IMT), établissement public dédié à l’enseignement supérieur et la recherche pour l’innovation, présentera ses travaux de recherche à l’occasion du Security Research Event du 1er au 2 mars. Avec la numérisation massive des objets, des outils et des services, les systèmes digitalisés sont vulnérables. La question de la cybersécurité, de la protection des personnes et des biens ainsi que de la gestion des risques, sont devenues des questions centrales pour garantir le bon fonctionnement de la société. Dans le cadre de ses thématiques phares de recherche, l’Institut Mines-Télécom soutient des projets innovants autour des interfaces en réalité virtuelle qui portent de nouvelles formes d’interactions plus intuitives.

Réguler la complexité des environnements avec la VR

Marc-Oliver Pahl, Directeur de Recherche à IMT Atlantique et titulaire de la chaire industrielle cybersécurité des infrastructures critiques (CyberCNI.fr), veut faire le lien entre l’humain et les systèmes de cybersécurité. Avec son équipe il montre un prototype qui permet d’immerger grâce à la réalité virtuelle, tout opérateur ou opératrice dans des espaces représentant des environnements physiques (une ligne de production par exemple) ou des réseaux IT. Selon les besoins de leurs missions, ils peuvent naviguer entre les différentes couches de la réalité et choisir la visualisation la mieux adaptée pour mettre en lumière des temporalités, des interactions entre les systèmes, des anomalies en chaîne, … Ce travail sur les interfaces hommes-machine a pour objectif d’optimiser le travail assisté par IA. Les différents capteurs intelligents collectent et traitent les données, l’opérateur humain se concentre quant à lui sur l’analyse des risques de manière plus intuitive. Le dispositif est en effet, collaboratif et multimodal en jouant sur les sons ou les lumières pour attirer l’attention des utilisateurs sur un problème éventuel. Le système est configuré pour une collaboration entre operateurs à l’aide des agents d’IA afin de piloter des systèmes pour la gestion optimale de la cybersécurité des systèmes repartis.

Bien que beaucoup des aspects d’un système pourraient être sécurisé par conception (security by design) ils n’en restent pas moins des systèmes dynamiques soumis à de multiples aléas, notamment humains. Ces jumeaux numériques immersifs en 3D trouvent de nombreuses applications dans l’analyse de risque (comment un système se comporte en cas d’attaque), la conscience situationnelle ou la maintenance prédictive pour les systèmes de production industrielle, bancaires, ferroviaire, énergétique, …

Environnement d’entraînement en réalité virtuelle à la gestion de crise Le projet EGCERSISS (Entraînement à la Gestion de Crise en Environnement Représentatif de Sites Sensibles) est dirigé par Frédérick Benaben, professeur à IMT Mines Albi. La solution permet de déployer virtuellement des exercices en grandeur réel en mobilisant et en faisant interagir différentes forces d’intervention amenées à travailler ensemble (pompiers, secouristes, gendarmes, …). Avec ces simulations virtuelles, des sites qui ne peuvent pas être le théâtre d’entraînement dans le monde physique (usines, gares, aéroports, sites touristiques, …) peuvent devenir des terrains de jeu. Pour les forces d’intervention cela leur permet d’appréhender des sites à risques sur lesquels elles ne peuvent pas s’entraîner habituellement. Ainsi, un projet est en cours de développement pour un entraînement sur la cathédrale d’Albi. Ces simulations peuvent être répétées, mobiliser une partie seulement des parties prenantes si besoin et être ajustées en termes de scénarios ou de conditions.

La solution repose sur 4 modules :

• Le premier est une réplique numérique 3D d’un site réel dans laquelle vont évoluer les joueurs

• Le deuxième est dédié au maître du jeu qui va paramétrer avant et pendant la simulation les incidents et réactions en chaîne, en déclenchant par exemple, un incendie , une inondation ou l’intervention d’un acteur

• Le troisième aide à la gestion de crise. Les joueurs se trouvent dans une salle virtuelle et visualisent sur une carte 3D les incidents en cours. Une IA s’appuie sur les plans de secours existants (blanc, Orsec) pour recommander des actions en fonction des données du terrain (par exemple si le plan recommande une évacuation, elle pourra préconiser la création d’un périmètre de sécurité au préalable).

• Le quatrième module d’analyses mesure la performance de tous les protagonistes et l’efficacité de l’exercice en lui-même.

Les exercices déployés en physique nécessitent beaucoup de moyens, de temps et parfois les protagonistes n’arrivent pas jouer le jeu totalement. Ces outils immersifs facilitent l’expérience qui devient plus réaliste tout en favorisant la collaboration entre les différentes parties prenantes.

Françoise Prêteux, Directrice déléguée à la recherche et au développement économique de l’Institut Mines-Télécom : « A l’heure des transformations numérique, industrielle et environnementale, l’Europe doit disposer d’outils permettant de garantir la résilience, la sécurité et la souveraineté des systèmes critiques. En explorant tout le potentiel de la réalité virtuelle, nos équipes d’enseignement et de recherche inscrivent leurs travaux dans une technologie qui modifie en profondeur le rapport entre les humains et les interfaces IA. Cette nouvelle forme de travail hybride représente l’avenir et c’est pourquoi l’Institut Mines-Télécom a choisi de présenter ses avancées en la matière. En effet, rappelons que cet événement marquera le lancement d’Horizon Europe, le nouveau programme cadre pour la recherche et l’innovation des prochaines années. »